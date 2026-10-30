Президент України Володимир Зеленський 30 жовтня підписав укази про нові санкції проти Росії.

Під обмеження потрапили 10 компаній і 19 осіб, причетних до створення супутникової системи зв’язку Рассвєт, а також 39 суден російського “тіньового флоту”.

Про це повідомили на офіційному сайті президента України.

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Зеленський запровадив санкції проти розробників російського аналога Starlink

Перший санкційний пакет стосується російської супутникової системи Рассвєт, яку Москва планує використовувати для ведення війни проти України.

Росія намагається створити власний аналог Starlink, що дозволить забезпечувати зв’язок між військовими підрозділами, а також у режимі реального часу керувати ударними безпілотниками, зокрема Шахедами, і ракетами.

За інформацією Офісу президента, розгортання такої системи може посилити можливості російської армії та створити додаткові загрози для інших держав.

До санкційного списку увійшли 10 компаній і 19 громадян Росії, які беруть участь у розробці та запуску системи.

Серед підсанкційних підприємств:

Бюро 1440 — головний розробник і координатор проєкту Рассвєт;

Лабс 1440 — виробник сонячних батарей для космічних апаратів;

ФАБ Рассвєт — розробник низькоорбітальних супутників зв’язку та абонентських терміналів;

АероКосмічні прилади — білоруське підприємство, яке розробляє компоненти для аерокосмічних систем;

5С Групп — постачальник іноземного промислового обладнання та розробник промислових комп’ютерів;

Аквамаш — виробник високоточних металевих деталей;

Ел-Оптікс — постачальник оптичного, телекомунікаційного та лазерного обладнання;

Елєсар-Групп — постачальник іноземних електронних компонентів;

Малі космічні апарати — розробник космічної техніки та обладнання супутникового зв’язку.

Зокрема, компанія 5С Групп постачала обладнання, яке використовували в дослідно-конструкторських роботах в інтересах Бюро 1440.

Радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що російський проєкт значною мірою залежить від іноземних технологій.

— Рассвєт — це спроба Росії створити власну низькоорбітальну супутникову систему та використовувати її у війні проти України й для створення загроз усьому світу. Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми б’ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції, — заявив Власюк.

Санкції проти 39 суден російського “тіньового флоту”

Другий санкційний пакет охоплює 39 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів і газового конденсату.

За даними Офісу президента, ці перевезення забезпечують значні надходження до російського бюджету, які Москва використовує для фінансування війни проти України.

Підсанкційні судна перевозять російські енергоносії до портів Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн.

Вони ходять під прапорами 13 держав і територій. Найбільше суден зареєстровано під прапором Росії — 17. Ще по три використовують прапори Барбадосу, Ліберії, Маршаллових Островів і Панами.

По два судна ходять під прапорами Гонконгу та Джибуті, а решта — Багамських Островів, Екваторіальної Гвінеї, Зімбабве, Камеруну, Палау та Сьєрра-Леоне.

Як приклад масштабів перевезень в Офісі президента навели танкер Vasily Dinkov. Лише за перше півріччя 2026 року він здійснив 15 операцій із транспортування близько 726 тис. тонн російської сирої нафти.

Частина суден, які потрапили під нові українські обмеження, вже перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії.

Україна передасть партнерам інформацію про всі 39 суден, щоб домогтися повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Аналогічного підходу Київ очікує і щодо підприємств, які допомагають Росії створювати супутникову систему Рассвєт.

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