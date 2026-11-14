Карта боевых действий на 14 ноября 2026

За прошедшие сутки на фронте произошло 243 боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

По данным Генерального штаба ВСУ, РФ нанесла 44 авиационных удара, сбросила 155 управляемых авиабомб, использовала для поражения 3023 дрона-камикадзе, осуществила 1775 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских бойцов.

Детальнее о ситуации на фронте — на карте боевых действий в материале Фактов ICTV.

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Ситуация в Украине на 14 ноября 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, сбросили две управляемые авиабомбы и совершили 25 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции украинских подразделений в районе Старицы и в сторону населенного пункта Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты провели одно штурмовое действие, атакуя в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 14 попыток российской армии продвинуться вблизи Грековки и в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Дружелюбовка, Зеленая Долина, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны останавливали четыре попытки российских войск продвинуться в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал вблизи Николаевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 10 штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Русин Яр и в сторону Николаяполья и Новопавловки.

На Покровском направлении РФ совершила 47 атак, пытаясь продвинуться недалеко от населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Свободное, Новый Донбасс, Водянское, Доброполье, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Золотой Колодец, Ганновка, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Новопавловка. Два штурма продолжаются.

На Александровском направлении враг дважды штурмовал в сторону Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак возле Верхней Терсы, Малой Токмачки и в сторону населенных пунктов Егоровка, Копани, Горке. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты проводили пять штурмовых действий в сторону Новоандреевки, Юрковки, Павловки и Новояковловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не совершали. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Потери врага на 14 ноября 2026

Всего потери России с самого начала полномасштабного вторжения составляют:

личный состав: 1 620 630 (+1 710);

танки: 12478 (+6);

боевые бронированные машины: 25750 (+19);

артиллерийские системы: 52355 (+33);

РСЗО: 2 273 (+2);

средства ПВО: 1756;

самолеты: 452;

вертолеты: 356;

наземные робототехнические комплексы: 3140 (+4);

БпЛА оперативно-тактического уровня: 607531 (+448);

крылатые ракеты: 5196;

корабли и катера: 35;

подводные лодки: 2;

автомобильная техника и автоцистерны: 174 609 (+302);

специальная техника: 4 905.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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