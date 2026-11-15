Минулої доби Сили оборони знешкодили ще 2 230 російських окупантів. Зафіксовано втрату противником десятків одиниць артилерійського озброєння, бронетехніки та сотень безпілотних літальних апаратів.

Загальна кількість втрат особового складу збройних сил РФ від початку повномасштабної агресії перевищила 1 млн 622 тис. осіб. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати РФ у війні проти України на 15 листопада

Окрім втрат у живій силі, українські військові за добу знищили 34 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, один РСЗВ, 10 наземнх робототехнічних комлекси, 1272 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну спеціальну техніку.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 листопада 2026 року орієнтовно склали:

особовий склад — близько 1 622 860 (+2 230) осіб;

танки — 12 478;

бойові броньовані машини — 25 784 (+34);

артилерійські системи — 52 401 (+46);

РСЗВ — 2 274 (+1);

засоби ППО — 1 756;

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3 150 (+10);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 608 803 (+1272);

крилаті ракети — 5 196;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 174 609 (+302);

спеціальна техніка — 4 906 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 725-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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