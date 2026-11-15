Втрати РФ на 15 листопада: ЗСУ знешкодили 2 230 окупантів, 44 артсистеми та РСЗВДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони знешкодили ще 2 230 російських окупантів. Зафіксовано втрату противником десятків одиниць артилерійського озброєння, бронетехніки та сотень безпілотних літальних апаратів.
Загальна кількість втрат особового складу збройних сил РФ від початку повномасштабної агресії перевищила 1 млн 622 тис. осіб. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати РФ у війні проти України на 15 листопада
Окрім втрат у живій силі, українські військові за добу знищили 34 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, один РСЗВ, 10 наземнх робототехнічних комлекси, 1272 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну спеціальну техніку.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 листопада 2026 року орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 1 622 860 (+2 230) осіб;
- танки — 12 478;
- бойові броньовані машини — 25 784 (+34);
- артилерійські системи — 52 401 (+46);
- РСЗВ — 2 274 (+1);
- засоби ППО — 1 756;
- літаки — 452;
- гелікоптери — 356;
- наземні робототехнічні комплекси — 3 150 (+10);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 608 803 (+1272);
- крилаті ракети — 5 196;
- кораблі та катери — 35;
- підводні човни — 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 174 609 (+302);
- спеціальна техніка — 4 906 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 725-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.