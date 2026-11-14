Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA 2026 года, обыграв в полуфинале чемпионку Уимблдона Линду Носкову из Чехии.

Для этого украинке понадобилось два сета, а сам матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Свитолиной.

Свитолина вышла в финал Итогового турнира

Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут, за которые Свитолина сделала шесть эйсов, допустила две невынужденные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.

Сейчас смотрят

У ее соперницы – две подачи на вылет, 11 двойных ошибок и один из четырёх реализованных брейк-пойнтов.

Первый сет начался с обмена брейками. При счете 2:2 Свитолина взяла следующие четыре гейма, сделав два брейка. Сет-пойнт Элина реализовала с третьей попытки.

Во второй партии украинка совершила рывок, поведя с двумя брейками 5:0. В шестом гейме Носковой удалось размочить ноль, но после этого украинка подала на матч.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений WTA (@wta)

Таким образом, Элина Свитолина в третий раз за карьеру вышла в финал Итогового турнира WTA. Это произошло впервые за семь лет.

Ее соперницей станет “нейтральная” Мирра Андреева, которая в другом полуфинале одолела американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4.

Отметим, что украинка встречалась с этой гражданкой России в матче первого тура группового этапа, уступив ей в двух сетах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.