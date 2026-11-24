Верховная Рада 24 ноября приняла в первом чтении законопроект №16220, предусматривающий возобновление декларирования для сотрудников СБУ и открытие деклараций отдельных категорий работников спецслужб.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующую законодательную инициативу в первом чтении поддержали 287 парламентариев.

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Рада поддержала открытие деклараций работников СБУ

Документ предлагает возобновить обязательное ежегодное декларирование для сотрудников Службы безопасности Украины, непосредственно не вовлеченных в боевые действия.

Кроме того, они должны будут подать декларации за отчетные периоды после 2021 года, если не сделали этого раньше. Для этого предусмотрено 90 календарных дней с момента вступления закона в силу.

Законопроект также предусматривает открытие деклараций руководителей структурных подразделений СБУ и разведывательных органов, а также их заместителей. Исключение составят случаи, когда приказы о назначении на соответствующие должности засекречены.

Предложенные изменения будут распространяться на отдельные категории военнослужащих Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.

В то же время за военнослужащими, непосредственно выполняющими боевые задания, предлагается сохранить право на отсрочку представления деклараций.

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