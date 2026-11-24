Рада в первом чтении поддержала открытие деклараций работников СБУ: о чем идет речьДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий изменение правил декларирования для отдельных категорий сотрудников СБУ и других силовых структур.
- Документ определяет, кто должен возобновить ежегодную отчетность об имуществе и для каких должностных лиц предлагают открыть декларации.
- Законодательная инициатива также предусматривает исключения для определенной категории военнослужащих.
Верховная Рада 24 ноября приняла в первом чтении законопроект №16220, предусматривающий возобновление декларирования для сотрудников СБУ и открытие деклараций отдельных категорий работников спецслужб.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, соответствующую законодательную инициативу в первом чтении поддержали 287 парламентариев.
Рада поддержала открытие деклараций работников СБУ
Документ предлагает возобновить обязательное ежегодное декларирование для сотрудников Службы безопасности Украины, непосредственно не вовлеченных в боевые действия.
Кроме того, они должны будут подать декларации за отчетные периоды после 2021 года, если не сделали этого раньше. Для этого предусмотрено 90 календарных дней с момента вступления закона в силу.
Законопроект также предусматривает открытие деклараций руководителей структурных подразделений СБУ и разведывательных органов, а также их заместителей. Исключение составят случаи, когда приказы о назначении на соответствующие должности засекречены.
Предложенные изменения будут распространяться на отдельные категории военнослужащих Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.
В то же время за военнослужащими, непосредственно выполняющими боевые задания, предлагается сохранить право на отсрочку представления деклараций.