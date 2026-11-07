Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения, а также сообщил об утверждении законопроекта о возобновлении декларирования для всех сотрудников СБУ.

Об этом глава государства сообщил 7 ноября, комментируя кадровые решения и ситуацию в СБУ.

Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ

Президент заявил, что за последнюю неделю появились сообщения о событиях, связанных со Службой безопасности Украины, которые он считает недопустимыми.

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По словам Зеленского, в спецслужбе уже приняли решение об увольнении некоторых сотрудников, но кадровые изменения будут продолжаться.

— К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ — откровенно неприятные, откровенно позорные, абсолютно недопустимые вещи. Из-за этого в Службе безопасности Украины уже были увольнения, и будут еще другие кадровые решения, — подчеркнул президент.

Он отметил, что расследование должно установить все обстоятельства ситуации и обеспечить наказание заказчиков преступлений и насилия против людей.

Зеленский рассказал о деятельности Химпрома в Европе

Отдельно президент упомянул так называемый «Химпром», в связи с которым Украине нужна поддержка международных партнеров.

По его словам, этот вопрос уже обсуждали с Соединёнными Штатами на соответствующем уровне.

Зеленский также сообщил, что, по имеющейся информации, человек, которого он назвал преступником в контексте деятельности Химпрома, уже начал операции в Польше и пытается распространить деятельность с синтетическими наркотиками на Германию.

— Мы передадим всю имеющуюся у нас информацию нашим партнерам, — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что ждет конкретных результатов расследования и привлечения виновных к ответственности.

Декларирование сотрудников СБУ: что известно

Также Зеленский сообщил об утверждении законопроекта, который предусматривает возобновление декларирования для всех сотрудников СБУ.

По словам президента, это должно дать возможность проверять имущество и образ жизни сотрудников спецслужбы, а также привлекать их к ответственности за нарушения.

— Сегодня я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что у них есть, можно было проверить и привлечь к ответственности, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что аналогичные требования действуют и в других государственных органах, в частности не только в правоохранительных.

Президент призвал народных депутатов безотлагательно принять соответствующий законопроект.