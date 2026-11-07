Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ: увольнения уже начались
- Владимир Зеленский сообщил об увольнениях в Службе безопасности Украины и анонсировал новые кадровые решения.
- Президент назвал события прошлой недели, связанные с СБУ, позорными и недопустимыми.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения, а также сообщил об утверждении законопроекта о возобновлении декларирования для всех сотрудников СБУ.
Об этом глава государства сообщил 7 ноября, комментируя кадровые решения и ситуацию в СБУ.
Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ
Президент заявил, что за последнюю неделю появились сообщения о событиях, связанных со Службой безопасности Украины, которые он считает недопустимыми.
По словам Зеленского, в спецслужбе уже приняли решение об увольнении некоторых сотрудников, но кадровые изменения будут продолжаться.
— К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ — откровенно неприятные, откровенно позорные, абсолютно недопустимые вещи. Из-за этого в Службе безопасности Украины уже были увольнения, и будут еще другие кадровые решения, — подчеркнул президент.
Он отметил, что расследование должно установить все обстоятельства ситуации и обеспечить наказание заказчиков преступлений и насилия против людей.
Зеленский рассказал о деятельности Химпрома в Европе
Отдельно президент упомянул так называемый «Химпром», в связи с которым Украине нужна поддержка международных партнеров.
По его словам, этот вопрос уже обсуждали с Соединёнными Штатами на соответствующем уровне.
Зеленский также сообщил, что, по имеющейся информации, человек, которого он назвал преступником в контексте деятельности Химпрома, уже начал операции в Польше и пытается распространить деятельность с синтетическими наркотиками на Германию.
— Мы передадим всю имеющуюся у нас информацию нашим партнерам, — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что ждет конкретных результатов расследования и привлечения виновных к ответственности.
Декларирование сотрудников СБУ: что известно
Также Зеленский сообщил об утверждении законопроекта, который предусматривает возобновление декларирования для всех сотрудников СБУ.
По словам президента, это должно дать возможность проверять имущество и образ жизни сотрудников спецслужбы, а также привлекать их к ответственности за нарушения.
— Сегодня я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что у них есть, можно было проверить и привлечь к ответственности, — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что аналогичные требования действуют и в других государственных органах, в частности не только в правоохранительных.
Президент призвал народных депутатов безотлагательно принять соответствующий законопроект.
Инициативу о декларировании президент озвучил на фоне сообщений о нарушениях в Службе безопасности Украины.
Зеленский назвал события прошлой недели, связанные с СБУ, позорными и недопустимыми. По его словам, в спецслужбе уже произошли увольнения, а в ближайшее время будут приняты новые кадровые решения.
Глава государства подчеркнул необходимость полного расследования ситуации и наказания заказчиков преступлений и насилия против людей.