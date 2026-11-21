Администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января 2027 года, но в Киеве сомневаются, что такие сроки реальны.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырёх собеседников, знакомых с ходом переговоров.

Трамп хочет заключить мирное соглашение до января: что известно

По информации FT, администрация Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам о намерении достичь договоренности до начала 2027 года.

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Спешку Вашингтона связывают с результатами промежуточных выборов в США, после которых Республиканская партия потеряла контроль над обеими палатами Конгресса. Демократы, которые получат большее влияние в январе, обещают усилить поддержку Украины и давление на Россию.

Один из европейских чиновников после встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что американская сторона настаивает на скором заключении соглашения.

По его словам, есть опасения, что ради достижения договоренностей Украине придется пойти на значительные уступки.

Другой собеседник издания охарактеризовал ситуацию так: американцы торопятся, а российский диктатор Владимир Путин не проявляет такой же заинтересованности.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал сообщение Financial Times о намерениях Вашингтона достичь мирного соглашения до начала 2027 года.

— Зависит от многих факторов. Будем работать над тем, чтобы, возможно, это произошло. Хотя это будет просто чудом, — сказал Буданов

Он добавил, что не знает людей, которые бы не хотели, чтобы война закончилась. Позиция России по поводу гарантий безопасности для Украины В то же время Москва отрицала готовность рассматривать гарантии безопасности для Украины по модели статьи 5 Североатлантического договора, о которой ранее заявляла американская сторона. 20 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что любые формы так называемого квазичленства Украины в НАТО неприемлемы для России. По словам Рябкова, Москва настаивает на гарантиях того, что Украина не станет членом НАТО, и только после этого допускает обсуждение вопросов безопасности. — Даже поиск формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то креативного решения в этой сфере — это неприемлемый для нас вариант, — заявил российский чиновник.

Каких уступок от Украины требует Россия

По данным FT, США пока не выдвигали Украине конкретных требований относительно уступок.

В то же время Москва продолжает настаивать на передаче ей территорий Донбасса, отказе Украины от будущего вступления в НАТО и ограничении численности украинских Вооруженных сил.

Россия также требует пересмотра европейской системы безопасности, в частности сокращения военного присутствия НАТО на восточном фланге Блока.

Отдельным вопросом остаются гарантии безопасности для Украины. Американская сторона заявляет, что Москва готова рассматривать гарантии от западных государств по модели статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает принцип коллективной обороны.

По словам Кушнера, Трамп открыт для такого варианта, если он будет отвечать интересам США.

Почему Россия не спешит заканчивать войну

Собеседники FT, знакомые с позицией Кремля, утверждают, что Москва планирует использовать предстоящую кампанию авиаударов для укрепления своих переговорных позиций.

В то же время стороны только недавно начали обсуждать российские требования относительно более широкой архитектуры европейской безопасности.

Европейские страны настаивают, что в первую очередь нужно прекратить огонь, а уже после этого можно переходить к переговорам об изменениях в системе безопасности Европы.

Кроме того, европейцы хотят получить официальную роль в мирном процессе, но Путин пока не согласился на расширение переговорного формата.

Ранее российский диктатор Владимир Путин после саммита АТЭС в Китае заявил, что Москва не будет договариваться о перемирии после удара по мосту через Керченский пролив.

Он также пригрозил Украине гораздо более болезненным ответом и в очередной раз выдвинул ультиматум о выводе украинских войск из Донбасса.

Кроме того, Путин заявил о намерении усилить военное присутствие вдоль сухопутного коридора к оккупированному Крыму через Запорожскую и Херсонскую области.