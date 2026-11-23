Украина готова уже 24 ноября принять участие в четырехсторонней встрече с представителями США, Европы и России по вопросу прекращения войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед немецким парламентом в рамках 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

Зеленский о четырехсторонних переговорах по прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно как можно скорее организовать переговоры с участием Украины, Европы, США и России.

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— Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее провести четырехстороннюю встречу — между Украиной, Европой, Америкой и Россией. Мы готовы сделать это буквально уже завтра, — заявил Зеленский.

По словам президента, партнеры намерены попытаться провести такую встречу до Рождества. В то же время украинская сторона надеется, что переговоры удастся организовать раньше.

Напомним, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер предупредили представителей Украины и России о рисках затягивания мирных переговоров.

По информации The Kyiv Independent, американские переговорщики пытаются убедить Москву активнее участвовать в дипломатическом процессе, подчеркивая, что изменение политического баланса в Вашингтоне может повлиять на условия будущих договоренностей.

В частности, укрепление позиций демократов в Конгрессе США может привести к увеличению поддержки Украины и усилению контроля за политикой администрации Дональда Трампа в отношении России.