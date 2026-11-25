Силы обороны Украины поразили военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области РФ, где базируются истребители МиГ-31К – носители ракет Кинжал. Известно о поражении по меньшей мере пяти самолетов, среди которых три российских МиГ-31 и два Су-34.

Об этом сообщают Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ.

Удар по аэродрому Саваслейка, где базируются российские самолеты

По информации Минобороны Украины, во время операции Силы обороны поразили аэродром Саваслейка в Нижегородской области РФ. Именно на этом аэродроме базируются истребители МиГ-31К — носители аэробалистических ракет Кинжал, взлеты которых регулярно становились причиной объявления масштабных воздушных тревог по всей территории Украины.

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В Минобороны подчеркнули, что поражение этого аэродрома уменьшает возможности врага терроризировать украинское гражданское население.

По предварительной информации от Генштаба, три российских самолета МиГ-31 и два Су-34 определенное время не смогут летать из-за поражений. Степень повреждений и информация о количестве уточняется.

Поражение Сызранского и Куйбышевского НПЗ

Кроме военного аэродрома, украинские силы поразили сразу два нефтеперерабатывающих завода компании Роснефть в Самарской области РФ — Сызранский и Куйбышевский.

Сызранский НПЗ порвергся по меньшей мере десятому удару с августа 2025 года. В то же время Куйбышевский НПЗ в Самаре атаковали в пятый раз.

В Минобороны отметили, что оба предприятия останавливали работу после сентябрьских ударов, российская сторона два месяца ремонтировала объекты, однако после новой атаки на них снова вспыхнули пожары.

Совокупная мощность этих двух НПЗ превышает 15 млн тонн переработки нефти в год. Сызранский завод производит авиакеросин для военной авиации РФ, а Куйбышевский снабжает нефтепродуктами Центральный и Южный военные округа.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 25 ноября в Самарской области загорелись сразу два НПЗ. Во взаимодействии с повстанческим движением Черная искра Силы обороны поразили Куйбышевский и Сызранский НПЗ в России.

По данным Генштаба, на Куйбышевском НПЗ зафиксировано попадание и пожар. Там поражены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга и два резервуара.

На Сызранском НПЗ разразился масштабный пожар и поднялся густой дым. Предварительно, поражены установки первичной переработки АВТ-6, очистки серы, каталитического риформинга, гидроочистки, изомеризации, а также два резервуара.

Российские самолеты МиГ-31 и Су-34: что о них известно

Следует отметить, что авиационный ракетный комплекс Кинжал оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой.

Их запускают с самолетов-носителей МиГ-31К, после чего ракеты Кинжал летят с гиперзвуковой скоростью, что в 10 раз превышает скорость звука, а также могут маневрировать в полете.

Из-за взлетов истребителей МиГ-31К Воздушные силы ВСУ раньше регулярно фиксировали ракетную опасность по всей стране.

Кроме того, Россия использует истребители Су-34 для ударов по украинским городам. Эти самолеты могут атаковать воздушные и наземные цели, имеющие небольшую площадь.

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