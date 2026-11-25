Наша абсолютно законная цель: Зеленский об ударе по военному аэродрому РФДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Силы специальных операций ВСУ поразили российский военный аэродром, с него самолеты РФ взлетали для атак по Украине.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что российская авиация, военные корабли и суда с оружием — законные цели Украины.
Силы специальных операций ВСУ поразили дронами российский военный аэродром, с которого взлетает авиация для атак по Украине. Вражеская авиация, самолеты и корабли являются законными целями Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 ноября.
ССО поразили военный аэродром РФ
По словам президента, в среду, 25 ноября, Силы специальных операций ВСУ провели операцию по поражению российского военного аэродрома.
– Хочу поблагодарить ребят из Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Нашими дронами сегодня поразили российский военный аэродром. Именно тот, с которого их авиация взлетает, чтобы ломать жизнь в Украине, – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что уточняется ущерб в результате атаки на военный аэродром РФ.
– Российская авиация, российские военные корабли и суда, которые транспортируют российское оружие, – наши абсолютно законные цели, – отметил глава государства.
Где самая сложная ситуация с электроснабжением
Глава государства рассказал, что сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Днепре, на Днепропетровщине и в Запорожье.
На всех объектах, подвергшихся российским ударам, работают ремонтные бригады и энергетические компании.
– Необходимое оборудование, силы для восстановления везде есть, и это очень важно. Ремонты приходится прерывать из-за угрозы новых и новых ударов, но наши люди делают часто просто невозможные, невероятные вещи и работают так, как нужно, чтобы вернуть электричество людям, – подчеркнул президент.
Ранее в Минобороны и Генштабе сообщили о поражении Силами обороны военного аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.
На этом объекте дислоцируются истребители МиГ-31К, которые являются носителями ракет Кинжал. По предварительной информации, повреждены как минимум пять российских самолетов: три МиГ-31 и два Су-34.