Силы специальных операций ВСУ поразили дронами российский военный аэродром, с которого взлетает авиация для атак по Украине. Вражеская авиация, самолеты и корабли являются законными целями Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 ноября.

ССО поразили военный аэродром РФ

По словам президента, в среду, 25 ноября, Силы специальных операций ВСУ провели операцию по поражению российского военного аэродрома.

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– Хочу поблагодарить ребят из Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Нашими дронами сегодня поразили российский военный аэродром. Именно тот, с которого их авиация взлетает, чтобы ломать жизнь в Украине, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что уточняется ущерб в результате атаки на военный аэродром РФ.

– Российская авиация, российские военные корабли и суда, которые транспортируют российское оружие, – наши абсолютно законные цели, – отметил глава государства.

Где самая сложная ситуация с электроснабжением

Глава государства рассказал, что сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Днепре, на Днепропетровщине и в Запорожье.

На всех объектах, подвергшихся российским ударам, работают ремонтные бригады и энергетические компании.

– Необходимое оборудование, силы для восстановления везде есть, и это очень важно. Ремонты приходится прерывать из-за угрозы новых и новых ударов, но наши люди делают часто просто невозможные, невероятные вещи и работают так, как нужно, чтобы вернуть электричество людям, – подчеркнул президент.

Ранее в Минобороны и Генштабе сообщили о поражении Силами обороны военного аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.

На этом объекте дислоцируются истребители МиГ-31К, которые являются носителями ракет Кинжал. По предварительной информации, повреждены как минимум пять российских самолетов: три МиГ-31 и два Су-34.

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