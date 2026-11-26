В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а мужчины, нарушившие правила воинского учета, видят красную ленту в приложении Резерв+ и статус о пребывании в розыске.

Как дистанционно сняться с розыска ТЦК, какие документы для этого нужны и всегда ли уплата штрафа помогает решить проблему, разбираемся далее.

Можно ли дистанционно сняться с розыска ТЦК

В некоторых случаях это возможно. В частности, человек может обратиться в ТЦК и СП по почте, а если решить вопрос в административном порядке не удается — защищать свои права через суд. Однако порядок действий зависит от того, привлекали ли военнообязанного к административной ответственности.

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Адвокат адвокатского объединения Муренко, Курявый и Партнеры Виктория Косюк объяснила, что прежде всего необходимо выяснить причину внесения сведений о человеке в реестр.

Для этого следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с запросом. В нем нужно попросить предоставить информацию о привлечении к административной ответственности за нарушение правил воинского учета в соответствии со статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В частности, стоит выяснить:

составляли ли в отношении человека протокол об административном правонарушении;

выносили ли постановление о наложении штрафа;

когда именно были составлены эти документы, какие у них номера и что в них указано.

От ответа ТЦК будет зависеть дальнейший порядок действий. Юрист рассматривает два основных варианта.

Как сняться с розыска без явки в ТЦК, если штрафа нет

Первая ситуация — ТЦК сообщает, что человека не привлекали к административной ответственности. То есть в отношении него не составляли ни протокол, ни постановление по статьям 210 или 210-1 КУоАП.

При таких обстоятельствах, объясняет Виктория Косюк, внесение информации о нарушении правил воинского учета в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не имеет надлежащих оснований. Соответственно, незаконным может быть и обращение ТЦК в Национальную полицию по поводу административного задержания и доставления человека в территориальный центр.

В таком случае вопрос можно решить без личного посещения ТЦК. Для этого необходимо отправить в территориальный центр по почте заявление с требованием исключить из реестра сведения о нарушении правил воинского учета.

Основанием для такого обращения является пункт 79 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением № 1487.

Этот пункт обязывает ТЦК сообщать Национальной полиции об отсутствии оснований для административного задержания и доставления человека, если ранее правоохранителям направлялось соответствующее обращение.

Таким образом, после установления отсутствия оснований для розыска территориальный центр должен уведомить об этом полицию.

Что делать, если ТЦК отказывается снимать с розыска

По словам адвоката, на практике ТЦК не всегда удовлетворяют такие заявления. Если территориальный центр отказывается исключать информацию из реестра, следующим шагом может стать обращение в административный суд.

В исковом заявлении человек может потребовать:

признать незаконными действия ТЦК по внесению информации о нарушении правил воинского учета в соответствующий реестр;

признать противоправным обращение территориального центра в Национальную полицию по поводу административного задержания и доставления;

обязать ТЦК исключить сведения о нарушении правил воинского учета из реестра.

По словам Виктории Косюк, анализ судебной практики показывает, что суды все чаще удовлетворяют такие исковые требования в полном объеме.

Как дистанционно сняться с розыска ТЦК, если уже есть постановление о штрафе

Другой вариант — когда ТЦК подтверждает, что в отношении военнообязанного вынесли постановление об административном правонарушении по статье 210 или 210-1 КУоАП.

В этой ситуации адвокат называет два возможных пути. Выбор зависит от того, согласен ли человек с решением территориального центра.

Способ 1. Оплатить штраф через Резерв+

Если человек признает нарушение и согласен с постановлением ТЦК, он может оплатить штраф через приложение Резерв+.

После этого территориальный центр должен обратиться в Национальную полицию и сообщить, что оснований для административного задержания и доставления военнообязанного больше нет.

Однако важно учитывать один нюанс: сама по себе уплата штрафа не всегда означает, что отметка о розыске исчезнет. По словам Виктории Косюк, бывают случаи, когда после получения денег ТЦК не предпринимает необходимых действий для уведомления полиции.

Поэтому после уплаты штрафа стоит проверить, выполнил ли территориальный центр свои обязательства. Если информация о розыске остается, необходимо обратиться в ТЦК с заявлением и выяснить, направили ли в полицию уведомление об отсутствии оснований для задержания.

Способ 2. Обжаловать постановление ТЦК в суде

Если военнообязанный не согласен с решением территориального центра, он может обжаловать постановление об административном правонарушении в судебном порядке.

В иске необходимо требовать отменить постановление ТЦК и закрыть производство по делу об административном правонарушении.

Важно не пропустить срок обжалования. По общему правилу, на это отводится 10 дней со дня вынесения постановления.

Если человек не успел обратиться в суд по уважительным причинам, он может подать заявление о восстановлении срока. Окончательное решение по этому вопросу принимает суд.

Если суд удовлетворит иск, адвокат рекомендует не ограничиваться получением судебного решения. Необходимо дополнительно обратиться в ТЦК с письменным заявлением и попросить:

исключить из реестра информацию о нарушении правил воинского учета;

уведомить Национальную полицию об отсутствии оснований для административного задержания и доставления в ТЦК.

К заявлению обязательно нужно приложить копию судебного решения, которым отменено постановление территориального центра.

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