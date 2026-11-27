Генсек Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев: что известно о цели визитаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев 27 ноября с двухдневным рабочим визитом.
- Во время поездки он планирует встретиться с украинским руководством для обсуждения вопросов справедливого и прочного мира.
- Визит проходит на фоне утверждения нового Плана действий Совета Европы для Украины на 2027–2030 годы.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в пятницу, 27 ноября, прибыл с визитом в Киев. В течение двух дней он намерен провести ряд встреч с украинским руководством.
Об этом Берсе сообщил в соцсети Х.
Генсек Совета Европы прибыл в Киев: что известно
По прибытии в столицу Украины Ален Берсе отметил, что справедливый и длительный мир для Украины должен основываться на принципах ответственности, соблюдении прав человека и верховенстве права.
По его словам, запланированные встречи с украинским руководством будут направлены на усиление работы Совета Европы для достижения этой цели.
— Справедливый и крепкий мир для Украины должен быть построен на ответственности, правах человека и верховенстве права. В течение следующих двух дней я встречусь с руководством Украины, чтобы продвинуть работу Совета Европы по достижению этой цели, — написал он в соцсети.
Напомним, недавно Комитет министров Совета Европы одобрил новый План действий для Украины на 2027-2030 года под названием Демократическая безопасность для Украины.
Его ориентировочный бюджет составляет €70 млн.
Фото: Ален Берсе