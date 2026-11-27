Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в пятницу, 27 ноября, прибыл с визитом в Киев. В течение двух дней он намерен провести ряд встреч с украинским руководством.

Об этом Берсе сообщил в соцсети Х.

Генсек Совета Европы прибыл в Киев: что известно

По прибытии в столицу Украины Ален Берсе отметил, что справедливый и длительный мир для Украины должен основываться на принципах ответственности, соблюдении прав человека и верховенстве права.

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По его словам, запланированные встречи с украинским руководством будут направлены на усиление работы Совета Европы для достижения этой цели.

— Справедливый и крепкий мир для Украины должен быть построен на ответственности, правах человека и верховенстве права. В течение следующих двух дней я встречусь с руководством Украины, чтобы продвинуть работу Совета Европы по достижению этой цели, — написал он в соцсети.

Напомним, недавно Комитет министров Совета Европы одобрил новый План действий для Украины на 2027-2030 года под названием Демократическая безопасность для Украины.

Его ориентировочный бюджет составляет €70 млн.

Фото: Ален Берсе

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