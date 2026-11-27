19 ноября в Киеве состоялся XI Форум Deloitte Ukraine Дирижеры перемен.

Тема этого года – I KNOW WHY – предложила участникам выйти за пределы привычных разговоров о вызовах, устойчивости и восстановлении и задуматься над фундаментальными вопросами: Зачем мы делаем то, что делаем? Какое будущее мы хотим построить и что готовы делать, чтобы оно стало реальностью?

Deloitte Ukraine Дирижеры перемен: как прошел XI Форум

Открывал Форум управляющий партнер Deloitte Ukraine Сергей Кулик. Он подчеркнул, что в ежедневной скорости событий и решений часто не хватает времени остановиться, подумать о важном, услышать себя и других.

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– Именно поэтому нам нужны такие встречи – чтобы не только обмениваться опытом, но и лучше понимать, ради чего каждый из нас продолжает делать то, что делает, – заметил он.

Одна из центральных дискуссий Форума была посвящена будущему Украины. В фокусе – не абстрактные сценарии, а личный выбор, ответственность и видение страны, ради которой следует работать, инвестировать, создавать бизнес и брать на себя риски.

В обсуждении приняли участие глава Национального банка Украины Андрей Пышный, бригадный генерал, командир 2-го корпуса НГУ Хартия Игорь Оболенский, президент корпорации TERWIN, основатель и совладелец торговых сетей EVA и VARUS Руслан Шостак, а также региональный директор NEQSOL Holding в Украине и глава наблюдательного совета Ощадбанка Владимир Лавренчук.

Модерировал разговор Сергей Кулик.

Глава Нацбанка подчеркнул, что в основе украинской экономики должны быть люди, сильные институты и долгосрочная стратегия.

– Не война должна определять для нас картину будущего – она только задает входящие параметры. Картина будущего должна базироваться на технологичности, сильных институциях и понимании ценности инвестиций, которые будут работать на приоритетные направления.

Когда мы говорим о будущем, универсальная формула ответа на вопрос “зачем?” – ради людей, ради того, чтобы бизнес работал, а Украина оставалась суверенной, – заметил он.

Одна из дискуссий Форума была посвящена роли культуры и личным смыслам, стоящим за творчеством.

В фокусе были любовь к своему делу, способность искусства объединять людей, влияние культуры на последующие поколения и мечта о возвращении домой.

Об этом говорили First Deputy CEO of MHP Андрей Булах, режиссер, сценарист, комик Павел Остриков, писатель, издатель Макс Кидрук, стендап-комикеса Настя Зухвала и режиссер, актер, телеведущий, преподаватель, общественный деятель Ахтем Сеитаблаев.

– Как часто мы ищем какое-то одно правильное “зачем”? Что-то большое, героическое, обязательно направлено на изменение мира. Чтобы в самые сложные моменты мы могли ответить на простой вопрос: ради чего я продолжаю? Для меня ответ все еще тот же, что и двенадцать лет назад. Я хочу видеть Украину лучше.

Хочу, чтобы мы не только пережили эту войну, но и создали страну, в которой нашим детям захочется жить, творить, строить будущее, – отметил Андрей Булах, размышляя о том, как осознание собственной цели помогает художникам черпать вдохновение.

По словам Насти Зухвалой, сегодня главная ценность живых выступлений заключается в эмоциональной связи, которая возникает между сценой и залом.

В свою очередь Ахтем Сеитаблаев подчеркнул, что культура не только формирует общую идентичность, но и работает на восстановление ветеранов и диалог с миром.

Подтверждением этих слов стало выступление Театра ветеранов. Они представили на сцене Форума фрагмент спектакля Энеида по мотивам одноименного произведения Ивана Котляревского. Спектакль создан при поддержке Благотворительного фонда МХП-Громади в партнерстве с Ассоциацией Дивись українське!

Еще одной важной темой форума были вызовы общественного диалога и интеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

О том, как компаниям объединять людей с разным жизненным опытом, развивать таланты и преодолевать дефицит кадров на рынке труда, дискутировали лидер направления консалтинга Deloitte Ukraine Елена Бойченко, заместитель министра цифровой трансформации Украины Ольга Бережная, глава правления ПУМБ Сергей Черненко и заместитель CEO по вопросам по добыче и член совета директоров BGV Group Management Егор Перелыгин.

Социолог, основательница и CEO исследовательской компании Gradus Евгения Близнюк представила результаты совместного исследования ПУМБ и исследовательской компании Gradus Точки контакта: как найти общий язык людям с разным опытом войны.

Сергей Черненко наметил ключевые приоритеты бизнеса в условиях дефицита кадров, а Ольга Бережная подчеркнула важность синергии государства и бизнеса в развитии цифровых навыков и подготовке кадров для экономики будущего.

О том, как украинским бизнесам масштабироваться на глобальных рынках и чем конкурировать за рубежом, дискутировали партнер Deloitte Ukraine Андрей Серветник, генеральный менеджер SQUAD Юрий Катков, основатель TAF Industries Александр Яковенко и генеральный директор и соучредитель биотехнологической компании BTU, канд. с.-х. наук Владислав Болоховский.

Юрий Катков отметил, что выход за границу невозможен без понимания местной ментальности и запросов клиентов.

Подытоживая обсуждение, Андрей Серветник подчеркнул, что одной только гибкости для глобальной экспансии недостаточно – украинским компаниям нужны глубокая аналитика и долгосрочное видение.

Завершающим событием Форума стал разговор один на один о лидерстве, сложных решениях и технологических трансформациях между СЕО Korn Ferry Романом Бондарем и украинским государственным деятелем, министром обороны Украины (2026), вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины (2019–2026), одним из архитекторов цифровой и оборонной трансформации Михаилом Федоровым.

– Мы вступили в эру тотальной технологизации и искусственного интеллекта. Сегодня выигрывает не тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто быстрее внедряет инновации и умеет превращать большие данные в точные управленческие решения. ИИ уже изменяет правила игры как в государственном секторе, так и на поле боя. И наша задача состоит в том, чтобы сделать эти технологии системным преимуществом Украины, – заметил Михаил Федоров.

Традиционно Форум Дирижеры перемен имеет социальную составляющую.

В этом году Deloitte Ukraine вместе с участниками и партнерами Форума собрал и направил 700 тыс. грн в пользу БФ Дети Героев – фонда, помогающего детям, которые потеряли одного или обоих родителей из-за войны.

Денежные средства пойдут на образовательные программы, которые помогут детям учиться и развивать свои способности.

Фото: Deloitte Ukraine

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