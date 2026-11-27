19 листопада в Києві відбувся XI Форум Deloitte Ukraine Диригенти змін.

Цьогорічна тема – I KNOW WHY – запропонувала учасникам вийти за межі звичних розмов про виклики, стійкість і відновлення та замислитися над фундаментальними запитаннями: Навіщо ми робимо те, що робимо? Яке майбутнє ми хочемо побудувати і що готові робити, щоб воно стало реальністю?

XI Форум Deloitte Ukraine Диригенти змін

Відкривав Форум керівний партнер Deloitte Ukraine Сергій Кулик. Він наголосив, що у щоденній швидкості подій і рішень часто бракує часу зупинитися, подумати про важливе, почути себе й інших.

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– Саме тому нам потрібні такі зустрічі – щоб не лише обмінюватися досвідом, а й краще розуміти, заради чого кожен із нас продовжує робити те, що робить, – зауважив він.

Одна з центральних дискусій Форуму була присвячена майбутньому України. У фокусі – не абстрактні сценарії, а особистий вибір, відповідальність і бачення країни, заради якої варто працювати, інвестувати, створювати бізнес і брати на себе ризики.

В обговоренні взяли участь голова Національного банку України Андрій Пишний, бригадний генерал, командир 2-го корпусу НГУ Хартія Ігор Оболєнський, президент корпорації TERWIN, засновник і співвласник торгових мереж EVA і VARUS Руслан Шостак, а також регіональний директор NEQSOL Holding в Україні та голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук.

Модерував розмову Сергій Кулик.

Голова Нацбанку підкреслив, що в основі української економіки мають бути люди, сильні інституції та довгострокова стратегія.

– Не війна повинна визначати для нас картину майбутнього – вона лише задає вхідні параметри. Картина майбутнього має базуватися на технологічності, сильних інституціях та розумінні цінності інвестицій, які працюватимуть на пріоритетні напрями.

Коли ми говоримо про майбутнє, універсальна формула відповіді на питання “навіщо?” – заради людей, заради того, щоб бізнес працював, а Україна залишалася суверенною, – зауважив він.

Одна з дискусій Форуму була присвячена ролі культури та особистим сенсам, які стоять за творчістю.

У фокусі були любов до своєї справи, здатність мистецтва об’єднувати людей, вплив культури на наступні покоління та мрія про повернення додому.

Про це говорили First Deputy CEO of MHP Андрій Булах, режисер, сценарист, комік Павло Остріков, письменник, видавець Макс Кідрук, стендап-комікеса Настя Зухвала та режисер, актор, телеведучий, викладач, громадський діяч Ахтем Сеітаблаєв.

– Як часто ми шукаємо якесь одне правильне «навіщо»? Щось велике, героїчне, обов’язково спрямоване на зміну світу. Щоб у найскладніші моменти ми могли відповісти собі на просте запитання: заради чого я продовжую? Для мене відповідь усе ще та сама, що й дванадцять років тому. Я хочу бачити Україну кращою.

Хочу, щоб ми не лише пережили цю війну, а й створили країну, в якій нашим дітям захочеться жити, творити, будувати майбутнє, – зазначив Андрій Булах, розмірковуючи про те, як усвідомлення власної мети допомагає митцям черпати натхнення.

За словами Насті Зухвалої, сьогодні головна цінність живих виступів полягає в емоційному зв’язку, який виникає між сценою та залою.

Своєю чергою, Ахтем Сеітаблаєв підкреслив, що культура не лише формує спільну ідентичність, а й працює на відновлення ветеранів і діалог зі світом.

Підтвердженням цих слів став виступ Театру ветеранів, який представив на сцені Форуму фрагмент вистави Енеїда за мотивами однойменного твору Івана Котляревського. Виставу створено за підтримки Благодійного фонду МХП-Громаді у партнерстві з Асоціацією Дивись українське!.

Ще однією важливою темою Форуму були виклики суспільного діалогу та інтеграції ветеранів у цивільне життя.

Про те, як компаніям об’єднувати людей із різним життєвим досвідом, розвивати таланти та долати дефіцит кадрів на ринку праці, дискутували лідерка напряму консалтингу Deloitte Ukraine Олена Бойченко, заступниця міністра цифрової трансформації України Ольга Бережна, голова правління ПУМБ Сергій Черненко та заступник CEO з питань видобутку та член ради директорів BGV Group Management Єгор Перелигін.

Соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії Gradus Євгенія Близнюк представила результати спільного дослідження ПУМБ та дослідницької компанії Gradus Точки контакту: як порозумітися людям з різним досвідом війни.

Сергій Черненко окреслив ключові пріоритети бізнесу в умовах дефіциту кадрів, а Ольга Бережна підкреслила важливість синергії держави й бізнесу в розвитку цифрових навичок та підготовці кадрів для економіки майбутнього.

Про те, як українським бізнесам масштабуватися на глобальних ринках і чим конкурувати за кордоном, дискутували партнер Deloitte Ukraine Андрій Серветник, генеральний менеджер SQUAD Юрій Катков, засновник TAF Industries Олександр Яковенко та генеральний директор та співзасновник біотехнологічної компанії BTU, канд. с.-г. наук Владислав Болоховський.

Юрій Катков зазначив, що вихід за кордон неможливий без розуміння місцевої ментальності та запитів клієнтів.

Підсумовуючи обговорення, Андрій Серветник наголосив, що самої лише гнучкості для глобальної експансії недостатньо – українським компаніям потрібні глибока аналітика й довгострокове бачення.

Завершальною подією Форуму стала розмова один на один про лідерство, складні рішення та технологічні трансформації між СЕО Korn Ferry Романом Бондарем та українським державним діячем, міністром оборони України (2026), віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації України (2019–2026), одним з архітекторів цифрової та оборонної трансформації країни Михайлом Федоровим.

– Ми вступили в еру тотальної технологізації та штучного інтелекту. Сьогодні виграє не той, хто має більше ресурсів, а той, хто швидше впроваджує інновації та вміє перетворювати великі дані на точні управлінські рішення. ШІ вже змінює правила гри як у державному секторі, так і на полі бою. І наше завдання полягає в тому, щоб зробити ці технології системною перевагою України, – зауважив Михайло Федоров.

Традиційно Форум Диригенти змін має соціальну складову.

Цього року Deloitte Ukraine разом з учасниками та партнерами Форуму зібрав і спрямував 700 тис. грн на користь БФ Діти Героїв – фонду, що допомагає дітям, які втратили одного або обох батьків через війну. Кошти підуть на освітні програми, які допоможуть дітям навчатися та розвивати свої здібності.

Фото: Deloitte Ukraine

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