В ночь на 27 ноября Силы обороны Украины совместно с российским повстанческим движением Черная Искра атаковали Ефремовский завод синтетического каучука на территории РФ.

Об этом 27 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атака на Ефремовский завод и Новошахтинский НПЗ

Предприятие участвует в производстве твердого ракетного топлива, которое используют, среди прочего, для баллистических ракет Искандер. Российская армия применяет эти ракеты для ударов по Украине.

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— Синтетический каучук – основа твердого ракетного топлива. Он связывает окислитель и металлический порошок в один прочный заряд, который не трескается и равномерно горит в двигателе ракеты. Без него Искандер остается металлом на складе, – говорится в сообщении.

В Генштабе напоминают, что ракетами Искандер армия РФ бьет по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. Поэтому удар по Ефремовскому заводу – “это меньше баллистики, которая может полететь на Украину”.

Кроме того, Генеральный штаб подтвердил результаты атаки на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, которую осуществили 23 ноября.

У предприятия есть мощности для переработки до 7,5 млн тонн нефти ежегодно. В результате удара уничтожено 20 горизонтальных резервуаров, еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных резервуаров получили повреждения. Также поврежден участок трубопровода.

— Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины, – подчеркнули в Генштабе.

ВСУ поразили ЗРК Бук-М3 и склады армии РФ

26 ноября и в ночь на 27 ноября Силы обороны продолжили наносить удары по средствам противовоздушной обороны, пунктам управления и логистическим объектам российских войск.

Как сообщили в Генштабе, в районе населенного пункта Курошаны Запорожской области украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс Бук-М3.

Это самая современная модификация комплекса Бук, которую российская армия использует для прикрытия своих группировок на юге.

Под удар попали два пункта управления противника. В районе Талового Луганской области поражен пункт управления подразделения российских войск, а вблизи Селидово Донецкой области — пункт управления беспилотниками, откуда оккупанты направляли дроны на позиции украинских военных.

ВСУ также нанесли удары по военным складам РФ. В районе Грибувахи Луганской области поражен склад горюче-смазочных материалов, а в Луганске — склад материально-технических средств. На последнем объекте после удара возник пожар.

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