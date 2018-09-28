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Российский след: завод детского питания в Хороле атакуют рейдеры

С 6 утра пятницы, 28 сентября, на заводе детского питания в Хороле (Полтавская область) происходят попытки силового захвата предприятия под предлогом обеспечения незаконных обысков.

Заказчиком очередной рейдерской атаки на единственный в своём роде украинский завод является объявленный в розыск в России бывший замминистра сельского хозяйства РФ Георгий Сажинов.

ПАО Хорольский молококонсервний комбинат детского питания уже давно заинтересовал российского гражданина Сажинова. В своё время он и в самом деле владел пакетов в 90% акций предприятия, которое выпускает знакомые многим поколениям украинцев детские смеси Малыш  и Малютка.

Продав их россиянин позже захотел вернуть контроль над предприятием, которое нарастило объёмы производства и стало весьма коммерчески успешным. К тому времени Георгий Сажинов уже бежал из России, где его обвиняют в мошенничестве с кредитными средствами российского банка ВТБ.

По информации из компетентных источников, украинским спецслужбам известно о том, что Сажинов уже давно финансирует террористическую организацию “ДНР”, однако к ответственности за поддержку сепаратистов украинские правоохранители его по необъяснимым причинам не привлекают. Более того, ему удаётся периодически получать обычные для рейдерских схем т.н. обеспечительные решения судов, дающие возможность блокировать работу предприятия.

До сегодняшнего дня работникам и охране хорольского завода детского питания удавалось противостоять попыткам захвата предприятия по заказу российского мошенника, однако сегодняшние атаки – наиболее жёсткие за последние месяцы.

Руководство и работники завода взывают к правоохранителям и активистам с просьбой помочь законному владельцу сохранить уникальное производство.

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