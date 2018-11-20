На лондонской бирже ICE Futures стоимость нефти марки Brent на торгах 20 ноября опустилась ниже $62 – впервые с 14 февраля 2018 года.
Вечером 20 ноября, около 21.30 по московскому времени, цена Brent составляла $61,76 за баррель, а потом снова поднялась выше отметки в $62, сообщает Интерфакс.
При этом январские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на $3,14 (5,49%) – до $54,06 за баррель.
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Напомним, еще в начале ноября нефть Brent стоила на $10 больше. Тогда стоимость нефти этой марки составляла $72,88 за баррель.
К слову, эксперты дали прогноз, как изменятся цены на бензин до зимы.
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