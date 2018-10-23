120 млн тонн: запасы нефти в Украине и почему ее не добывают

120 миллионов тонн – это только разведанные запасы нефти в Украине. По оценкам геологов у нас миллиардные перспективы. Но они не разведаны.

Нарастить добычу можно за счет новых технологий и иностранных инвестиций.

Более половины известных залежей на Харьковщине и Полтавщине, в западном регионе – 18% запасов. Но в разведку вкладывают мизерные инвестиции, поэтому мы исчерпываем нынешние запасы и не открываем новых.

Существуют и нелегальные заводы – так называемые самовары, где делают низкокачественное топливо, но, сколько их неизвестно. Иногда их обнаруживают и закрывают правоохранители. В результате этой разрухи и отсутствия стратегического планирования Украина сидит на игле импортного бензина.

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Иностранным инвесторам заняться глубинной геологоразведкой и добычей не просто из-за коррупции, и перерабатывать нефть можно в Украине только у единого монопольного предприятия. Вывозить сырье из страны также сложно.

К слову, авария на газораспределительном пункте в поселке Дубище на Волыни чуть не убила людей. Газ в трубах трех домов – был такого давления, что трескались счетчики. Чудом никто не пострадал.

Опубликовано Октябрь, 23 в 14:55



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