В мае и июне 2026 года в Украине произошло много изменений в сфере мобилизации, военного учета и бронирования.

Парламент принимал новые законодательные инициативы, вносились поправки в действующие нормы, а правительство обновляло отдельные правила, непосредственно влияющие на военнообязанных, работодателей и представителей критически важных предприятий.

Отдельное внимание привлекли анонсированные Министерством обороны изменения, касающиеся новых подходов к военной службе, “мотивационных контрактов”, возвращения военнослужащих после самовольного оставления части (СОЧ), а также дальнейшего совершенствования процессов мобилизации и бронирования.

Сейчас смотрят

Что именно изменится в мобилизации с 1 июля 2026 года в Украине, какие новые правила уже вступили в силу и как они повлияют на военнообязанных, Факты ICTV спросили у юристов юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры. Вместе со специалистами разбираем, какие изменения в закон о мобилизации вступили в силу и чего ждать украинцам в ближайшее время.

Мобилизация с 1 июля 2026 года: как изменились правила бронирования работников

О том, какие новые требования должны выполнить компании, чтобы сохранить возможность бронировать своих работников, Факты ICTV расспросили у младшей юристки Юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Анастасии Швиткиной.

По словам юристки, 30 мая 2026 года Кабинет министров Украины принял Постановление №692, существенно изменившее подход к бронированию военнообязанных работников и определение предприятий, которые могут считаться критически важными для экономики и обороноспособности государства.

Основной новацией стала фактическая перезагрузка статуса критически важных предприятий.

Согласно новым правилам, все решения об определении предприятий критически важными, принятые до вступления в силу Постановления №692, продолжают действовать только до 1 сентября 2026 года.

После этой даты предприятия, которые не пройдут повторное подтверждение соответствия новым критериям, потеряют статус критически важных и, соответственно, право на бронирование работников.

Важно, что автоматическое переподтверждение не предусмотрено. Предприятия должны самостоятельно обращаться в уполномоченный орган и представлять соответствующий пакет документов.

То есть независимо от того, когда именно был получен статус критичности раньше, если он был предоставлен по старым правилам, его необходимо подтвердить повторно в соответствии с новыми требованиями.

Новые нормы размера зарплаты для бронирования

Одним из центральных элементов реформы стали обновленные требования относительно уровня средней заработной платы на предприятии.

Для большинства частных предприятий средняя заработная плата на предприятии должна составлять не менее трех минимальных заработных плат. По состоянию на 2026 год это 25 942 грн и более. Аналогичный показатель должен выполняться и в отношении работников, которых предприятие бронирует.

Для отдельных предприятий, осуществляющих деятельность на прифронтовых территориях, сохраняется требование относительно средней зарплаты не ниже 2,5 минимальных (21 618 грн).

– Требования по уровню заработной платы не распространяются на государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации, для которых действуют отдельные правила, – предупредила Анастасия Швиткина.

Соблюдение указанных зарплатных критериев будет проверяться при мониторинге. Так, если будет установлено, что уровень заработной платы забронированного работника не отвечает определенным требованиям, это может послужить основанием для потери предприятием статуса критически важного.

Закон о мобилизации с 1 июля: что изменилось в бронировании резидентов Дія.Сіті

Отдельно изменения и уточнения новых правил касаются резидентов Дія.Сіті, которые традиционно являются одними из наиболее активных пользователей механизма бронирования.

Для таких компаний сохранены специальные отраслевые критерии, однако процедура подтверждения критичности стала более формализованной.

В частности, резиденты Дія.Сіті должны подтвердить стандартные требования, предусмотренные для сохранения статуса критически важного предприятия, в частности наличие статуса резидента Дія.Сіті, отсутствие налоговой задолженности, представление налоговой отчетности и соответствие установленным показателям деятельности и дохода.

Среди новых критериев особое внимание уделено уровню вознаграждения работников и гиг-специалистов. Так, компания должна подтвердить выплату вознаграждения в среднем не менее €1 200 за последние шесть календарных месяцев, что стало одним из основных показателей для подтверждения критичности IТ-бизнеса.

Для подтверждения соответствия критериям необходимо представлять объединенные налоговые расчеты по НДФЛ и ЕСВ за шесть последних календарных месяцев вместе с квитанциями о принятии отчетности налоговыми органами.

— Министерство цифровой трансформации не производит автоматического получения таких данных из налоговых реестров. Само предприятие должно самостоятельно подготовить и подать необходимые документы, — подчеркнула правозащитница.

Для стартапов-резидентов Дія.Сіті дополнительно предусмотрено подтверждение получения инвестиций, грантов или иного дохода в установленном размере или представление соответствующей отчетности вместе с аудиторскими документами.

В то же время прохождение повторного аудита исключительно для целей подтверждения критичности законодательство не требует. Отчетности, представленной за соответствующий период, когда ее представление было обязательным, достаточно для подтверждения выполнения этого требования.

Изменились ли лимиты бронирования с 1 июля

Кроме того, существенно усилен контроль за соблюдением установленных лимитов бронирования.

По-прежнему для большинства предприятий базовый лимит составляет до 50% военнообязанных работников. Однако теперь введен механизм постоянного мониторинга этих показателей.

Если после увольнения работников, смены штатной численности или по другим причинам предприятие превысит разрешенный лимит бронирования, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом.

Фактически это означает необходимость оперативного аннулирования части бронирований через портал Дія.

— Замечу, что контроль соблюдения квот будет осуществляться путем обмена информацией между государственными реестрами, поэтому игнорирование требований по устранению превышения лимитов может стать основанием для потери статуса критически важного предприятия, — отметила правозащитница.

Еще одним важным новшеством стало урегулирование вопроса работающих одновременно у нескольких работодателей.

Постановлением №692 введен принцип “один работник – одна квота”. То есть один военнообязанный работник должен учитываться только для одного работодателя при расчете лимита бронирования.

Вместе с тем технический механизм реализации этого подхода через портал Дія еще находится в стадии доработки, поэтому отдельные практические вопросы могут дополнительно разъясняться государственными органами.

Фактически постановление №692 существенно повышает требования к предприятиям, желающим использовать этот механизм. Для бизнеса ключевыми задачами ближайших месяцев является своевременное подтверждение статуса критически важного предприятия до 1 сентября 2026 года, проверка соответствия зарплатным критериям, контроль за соблюдением квот бронирования и надлежащая подготовка документов для подтверждения критичности.

Особое внимание этим вопросам следует уделить резидентам Дія.Сіті и IT-компаниям, для которых подтверждение соответствия отраслевым критериям стало одним из основных условий сохранения права на бронирование работников.

Следовательно, законодатель фактически пытается привязать возможность бронирования к реальной экономической деятельности предприятия и усилить контроль за использованием этого механизма.

Введение “мотивационных контрактов” в Силах обороны: правовой анализ

Как рассказала юрист Юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александра Капитула, введение “мотивационных контрактов” является попыткой нормативного урегулирования вопроса прогнозируемости прохождения военной службы в условиях военного положения.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим этот вопрос, является постановление Кабинета министров Украины от 12.06.2026 № 768.

— Одной из ключевых новелл проекта является установление определенных сроков прохождения военной службы в календарном исчислении, что фактически отходит от существующего принципа прохождения службы до объявления демобилизации. В зависимости от категории военнослужащих предусмотрены разные сроки действия контракта, — отметила юрист.

Для работающих военнослужащих срок составляет 10 месяцев. Для гражданских лиц из запаса, заключающих контракт на должности, установлен срок 14 месяцев с обязательным условием прохождения военной службы на таких должностях и в таких воинских частях не менее 12 месяцев в течение действия контракта.

Лица, уже имеющие боевой опыт и повторно вступающие на военную службу, могут заключить контракт сроком от шести месяцев. Для лиц, проходящих службу на должностях, не включенных в вышеперечисленный перечень, предусмотрен базовый контракт продолжительностью 24 месяца.

Вместе с определением сроков прохождения службы законодатель ввел ряд правовых и социальных гарантий для лиц, заключающих “мотивационный контракт”. В частности, предусмотрена возможность самостоятельно выбирать воинскую часть и штатную должность через рекрутинговые платформы или электронный кабинет.

Обязательным условием является прохождение цикла подготовки продолжительностью до трех месяцев, который включает в себя базовую общевойсковую подготовку продолжительностью не менее 51 суток, профессиональную подготовку от 14 суток и курс адаптации продолжительностью 14 суток.

Новые выплаты для военнослужащих: что известно

Отдельное внимание уделено финансовому стимулированию военнослужащих. Кроме базового денежного довольствия, которое для тыловых должностей составляет не менее 30 000 грн, введены дополнительные выплаты за участие в штурмовых действиях.

За выполнение боевых задач в глубине собственных войск предусмотрено вознаграждение в размере 20 000 грн в сутки, а за выполнение задач в глубине территории противника — 40 000 грн в сутки. Также установлены отдельные выплаты за взятие противника в плен в размере 100 000 гривен и за уничтожение живой силы противника – 15 000 грн.

Социальные гарантии включают возможность получения льготной ипотеки под 3% годовых, а также сохранение места работы и обучения на весь период прохождения военной службы по “мотивационному контракту”.

По истечении срока контракта военнослужащий имеет право на увольнение с военной службы на основании статьи 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе. После увольнения лицо приобретает статус военнообязанного и получает право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Механизм предоставления отсрочки носит накопительный характер. Базовый срок отсрочки составляет шесть месяцев вне зависимости от вида “мотивационного контракта”.

Кроме того, для контрактов сроком 10–14 месяцев предусмотрено дополнительно три месяца отсрочки за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях, тогда как контрактам сроком 24 месяца за аналогичный период предоставляется один месяц отсрочки.

Отдельный механизм установлен для военнослужащих, проходивших службу с 2022 года. При заключении нового десятимесячного контракта они получают дополнительно шесть месяцев отсрочки за каждый год предыдущей службы.

В течение срока действия отсрочки призыв такого лица возможен исключительно с его согласия. При этом увольнение с военной службы не означает исключение лица из военного учета, поскольку оно продолжает находиться в мобилизационном ресурсе государства.

Риски введения “мотивационных контрактов”

Несмотря на прогрессивность утвержденного проекта, анализ постановления Кабинета министров Украины № 768 и сопроводительных нормативных документов представляет ряд рисков и правовых неопределенностей.

В частности, возникают вопросы относительно того, есть ли различия в условиях прохождения службы обоснованными и соответствуют ли они принципу социальной справедливости.

Предложенный проект регулирует определенные вопросы точечно и фактически создает разный правовой режим для военнослужащих, которые продолжают проходить службу по мобилизации без определенного срока, и лиц, заключающих “мотивационный контракт”.

Для военнослужащих, проходящих службу с 2022 года, а в отдельных случаях еще с 2014 года, возникает ситуация, когда единственной реальной возможностью получить определенный срок службы и гарантию увольнения является заключение нового контракта.

При отсутствии общего механизма ротации или демобилизации такая модель может восприниматься как косвенное стимулирование или принуждение к перезаключению контрактов вместо введения единых прозрачных правил для всех военнослужащих.

Не менее важен риск возникновения кадрового дефицита в будущем. Существует высокая вероятность того, что подавляющее большинство лиц, заключающих “мотивационные контракты”, составят именно действующие военнослужащие, длительно проходящие службу в условиях неопределенности.

Если же ожидаемый уровень привлечения гражданского населения не будет достигнут, как это уже наблюдалось при реализации отдельных контрактных программ для молодежи, через 10–14 месяцев Силы обороны могут одновременно потерять значительное количество военнослужащих.

При отсутствии механизма их своевременной замены возможен риск существенного понижения численности военнослужащих в будущем.

Отдельного анализа требует вопрос о правовом статусе лица по истечении срока действия “мотивационного контракта”. После увольнения с военной службы такое лицо приобретает статус военнообязанного и подлежит исполнению воинской обязанности на общих основаниях.

В то же время при отсутствии заключения “мотивационного контракта” лицо, не проходившее военную службу, до достижения 25-летнего возраста не подлежало бы мобилизации.

Следовательно, заключение “мотивационного контракта” фактически изменяет правовой статус лица раньше, чем это произошло бы по общему правилу, поскольку после завершения службы оно может быть мобилизовано независимо от того, что еще не достигло 25-летнего возраста.

— Таким образом, “мотивационный контракт” не освобождает личность от дальнейшего исполнения воинской обязанности, а лишь гарантирует определенный законом период отсрочки после увольнения со службы, — предупредила Александра Капитула.

Дополнительные вопросы возникают в связи с экспериментальным характером самого проекта. Поскольку постановление Кабинета министров Украины № 768 определяет срок реализации эксперимента продолжительностью два года, остается открытым вопрос о правовых гарантиях, которые будут приобретать военнослужащие.

В случае прекращения действия постановления или завершения эксперимента без внесения соответствующих изменений в законодательство могут возникнуть сомнения в дальнейшем применении отдельных гарантий, прежде всего касающихся специальных механизмов начисления отсрочки.

Рассматривая этот вопрос через юридический круг, мы должны толковать условия контракта не как изолированную норму, а в неразрывной связи с иерархией законодательства.

– Пункт 17 Типового контракта предусматривает, что военнослужащий соглашается выполнять его условия с учетом будущих изменений законодательства. В то же время закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей закрепляет принцип недопустимости отмены или сужения уже установленных социальных гарантий. Вместе с тем существует юридическая особенность, заключающаяся в том, что государство может не отменять саму гарантию, но изменять условия ее реализации, – отметила правозащитница.

Аналогичный подход уже применялся при изменении порядка выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим, когда изменялись не сами выплаты, а критерии их получения.

Таким образом, правовая защита военнослужащих, заключающих “мотивационные контракты”, сегодня в значительной степени зависит от стабильности законодательства и соблюдения принципа правовой определенности.

Экспериментальный проект является своевременной попыткой внедрения мотивационных механизмов в систему комплектования Сил обороны и создания более прогнозируемых условий прохождения военной службы.

В то же время он носит выборочный характер и не решает комплексно проблему определения сроков службы и демобилизации для всех военнослужащих. Эффективность предлагаемой модели будет в значительной степени зависеть от дальнейшего законодательного закрепления ключевых положений экспериментального проекта на уровне закона.

Новый порядок возвращения из СОЧ: что нужно знать военным

О юридических последствиях для тех, кто воспользуется возможностью вернуться, и для тех, кто этого не сделает, Факты ICTV узнавали у старшей юристки, адвоката юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Виктории Косюк.

Адвокат напомнила, что 12 июня 2026 года Кабинет министров Украины принял постановление № 767. Согласно вышеуказанному экспериментальному проекту, вернуться из СОЧ могут военнослужащие, самовольно покинувшие воинские части или дезертировавшие до 12 июня 2026 года.

Для реализации этого права военнослужащие должны подать рапорт в воинскую часть сроком до 20 сентября 2026 года.

Минобороны определяет перечень воинских частей ВСУ и Госспецтрансслужбы, а Главное управление НГУ – перечень воинских частей Нацгвардии, куда военные могут подавать рапорт о добровольном возвращении на службу.

Адвокат предупредила, что нельзя подавать несколько рапортов одновременно.

Военная часть имеет 7 календарных дней для рассмотрения рапорта с его получения. В течение этого же срока военнослужащему должны сообщить результат: либо рапорт удовлетворен, либо предоставлен отказ с обязательным объяснением причин.

После получения положительного ответа на рапорт военнослужащий должен прибыть в избранную часть.

Военнослужащему гарантировано, что в течение 6 месяцев не будет никаких переводов в другую часть без его личного письменного согласия. Исключением являются лишь случаи, когда воинскую часть, куда перевели военнослужащего, расформируют, ликвидируют или реорганизуют.

Согласно этому экспериментальному проекту, военнослужащие, добровольно вернувшиеся на военную службу, освобождаются от уголовной ответственности за СОЧ или дезертирство (ст.ст. 407 и 408 УКУ) в установленном законом порядке.

Параллельно продолжают действовать положения Уголовного кодекса Украины о возвращении на службу после самовольного оставления части: военнослужащие, впервые во время военного положения совершившие СОЧ или дезертирство (ст.ст. 407, 408 УКУ), могут быть освобождены от ответственности.

Главные условия возвращения из СОЧ:

добровольное обращение к следователю, прокурору или суду о желании продолжить проходить военную службу,

наличие письменного согласия командира воинской части принять военнослужащего обратно.

– Для тех, кто не успеет воспользоваться экспериментальным проектом до 20 сентября 2026 года, а также для случаев СОЧ, зафиксированных после 13 июня 2026 года, будет отсутствовать право выбора воинской части, а вернуться можно будет через батальоны резерва, – предупредила Виктория Косюк.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.