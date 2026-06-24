В Гданьске началась 15-я Парламентская ассамблея Украины и Польши, которая состоится накануне Конференции по восстановлению Украины (URC 2026).

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Парламентская ассамблея в Гданьске

Парламентскую ассамблею открыли вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и вицемаршалок Сейма Республики Польша Моника Велиховская.

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В заседании принимают участие народные депутаты Украины и парламентарии Польши. Главное внимание встречи сосредоточено на двух ключевых темах:

европейская интеграция и восстановление: стратегическое партнерство между Польшей и Украиной;

Польша и Украина перед вызовами безопасности: основа новой европейской архитектуры безопасности.

– Здесь собрались те, кто хочет диалога, и именно в нем видит единственный путь выхода из кризисов. Наша задача – не искать новых поводов для споров, а вернуться к тому, что когда-то помогло пройти через самые сложные моменты, – сказала вицеспикер украинского парламента Елена Кондратюк.

По ее словам, именно Парламентская ассамблея Украины и Польши два года назад сдвинула процесс предоставления разрешений на эксгумацию.

Как утверждает Кондратюк, историческая память народов формировалась по-разному, поэтому отдельные фигуры и события все еще вызывают разные оценки в Украине или Польше.

Но каждая нация имеет право на установление исторической справедливости, изучение архивов и свидетельств, проведение поисковых работ, подчеркнула вице-спикер Верховной Рады.

– Украина и Польша – стратегические партнеры. Исторически, географически, логистически, безопасно, ценностно. У нас есть общий враг. Это Россия, убившая элиту польской нации под Смоленском и не понесшая никаких наказаний. Россия, которая аплодирует сейчас обострению наших отношений, – обратила внимание Кондратюк.

По мнению вицеспикера, парламентарии обеих стран должны сосредоточиться на построении будущего, в частности, на процессе вступления Украины в Европейский Союз.

Кондратюк отметила, что на днях в Украине был открыт первый кластер переговоров. Она рассказала, что в польском Сейме была создана специальная комиссия для помощи Украине на пути в Европейский Союз, которую возглавила Моника Велиховская.

Кроме этого, Кондратюк призвала к усилению и масштабированию сотрудничества между Украиной и Польшей в сферах военно-промышленного комплекса, экономики и культуры.

Фото : Верховна Рада

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