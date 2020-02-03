Укрзализныця ввела услугу доставки багажа курьером

Укрзализныця с 3 февраля ввела новую услугу для пассажиров – курьерская доставка ручной клади весом до 36 кг с вокзала до вокзала или адресной – от двери до двери.

Она будет действовать пока в пилотном режиме только в трех поездах.

Адресная доставка предусматривает, что курьер сам заберет багаж и доставит по конечному адресу:

от вокзала до вокзала – стоимость 200 грн;

– стоимость 200 грн; от двери до двери – 350 грн.

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Железнодорожники должны проработать механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах №79/80 Днепр-Киев-Днепр, №92/91 Львов-Киев-Львов, №63/64 Харьков-Киев-Харьков.

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук ранее рассказал, что меморандум между украинским правительством и оператором Германии Deutsche Bahn не предусматривает продажу или концессию Укрзализныци.

Фото: УЗ