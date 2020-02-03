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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Укрзалізниця запровадила послугу доставлення багажу кур’єром

Укрзалізниця з 3 лютого запровадила нову послугу для пасажирів –  кур’єрське доставлення ручної поклажі вагою до 36 кг з вокзалу до вокзалу або адресне – від дверей до дверей.

Воно діятиме поки у пілотному режимі лише у трьох поїздах.

Адресна доставка передбачає, що кур’єр сам забере багаж та доставить за кінцевою адресою:

  • від вокзалу до вокзалу – вартість 200 грн;
  • від дверей до дверей – 350 грн.

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Залізничники мають опрацювати механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський та в поїздах №79/80 Дніпро-Київ-Дніпро, №92/91 Львів-Київ-Львів, №63/64 Харків-Київ-Харків.

Укрзалізниця запровадила послугу доставлення багажу кур'єром

Укрзалізниця запровадила послугу доставлення багажу кур'єром

Нагадаємо, глава уряду Олексій Гончарук раніше розповів, що меморандум між українським урядом та оператором Німеччини Deutsche Bahn не передбачає продаж або концесію Укрзалізниці.

Фото: УЗ

Джерело: Укрзалізниця

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