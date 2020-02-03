Укрзалізниця запровадила послугу доставлення багажу кур’єром

Укрзалізниця з 3 лютого запровадила нову послугу для пасажирів – кур’єрське доставлення ручної поклажі вагою до 36 кг з вокзалу до вокзалу або адресне – від дверей до дверей.

Воно діятиме поки у пілотному режимі лише у трьох поїздах.

Адресна доставка передбачає, що кур’єр сам забере багаж та доставить за кінцевою адресою:

від вокзалу до вокзалу – вартість 200 грн;

– вартість 200 грн; від дверей до дверей – 350 грн.

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Залізничники мають опрацювати механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський та в поїздах №79/80 Дніпро-Київ-Дніпро, №92/91 Львів-Київ-Львів, №63/64 Харків-Київ-Харків.

Нагадаємо, глава уряду Олексій Гончарук раніше розповів, що меморандум між українським урядом та оператором Німеччини Deutsche Bahn не передбачає продаж або концесію Укрзалізниці.

Фото: УЗ