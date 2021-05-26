Поставщики газа не снизили установленные годовые тарифы с 1 июня. Несколько компаний даже повысились стоимость месячных тарифов на первый месяц лета, и только одна несущественно снизила. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим порталом Энергореформа.

В общем годовые тарифы у всех поставщиков колеблются в пределах 7,8-13,5 грн за куб. м. Больше всего выросли тарифы на июнь в ООО Херсонская областная энергоснабжающая компания. Цена установлена ​​на уровне 11,89 за куб. м., тогда как в мае составила 10,5 грн.

Какие еще компании повысили месячные тарифы на июнь

ООО Житомирская областная энергоснабжающая компания — 11,77 грн (в мае — 10,5 грн);

ООО Хмельницкэнергосбыт — 11,5 грн (в мае — 9,6 грн);

ООО Газпромпостач — 11,2 грн (в мае — 10,2 грн);

ООО Волыньэлектросбыт — 8,89 грн (в мае — 7,98 грн);

ООО Закарпатьеэнерго — 8,88 грн (в мае — 7,98 грн);

ООО Гласкомерц — 11 грн (в мае — 10 грн).

Единственной компанией, которая пошла на снижение ценового предложения в июне стала ООО Маргаз. Она снизила стоимость услуг на 15 коп, по сравнению с маем. Сейчас цена составляет 8,75 грн.

Однако некоторые поставщики, как ООО Нафтогаз Украины, Луганскгаз Сбыт, ЭРУ трейдинг, Мегаватт Энергосервисная компания, отказались от тарифов в месяц и оставили только годовой.

Годовые тарифы на газ

В начале апреля поставщиков газа обязали до конца месяца обнародовать годовые ценовые предложения.

Компании не могут в течение года менять цифры, однако населению разрешено отказаться от контракта или выбрать другого поставщика.

Подробнее, как работают годовые тарифы на газ, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Энергореформа