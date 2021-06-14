Администрация Укрзализныци решила оптимизировать штат работников аппарата управления компании, сократив персонал его структурных подразделений на 30%.

Сокращение трети работников состоится в рамках реформирования компании, сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

— Относительно оптимизации штата Укрзализныци было много разговоров, пора переходить к действиям. Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления общества, в котором работают более 2,4 тыс. человек, — подчеркнул он.

Юрик сказал, что сокращение штата не коснется сотрудников филиалов компании и работников рабочих профессий, то есть оптимизация касается только административно-управленческого персонала.

Он заверил, что людей, должности которых подлежат сокращению, своевременно предупредят об увольнении и даже предложат другую работу.

Они также получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие в размере не менее среднемесячного заработка.

Коррупция в Укрзализныце

В мае экс-руководителю Центра обеспечения производства Укрзализныци и его подчиненному сообщено подозрение в злоупотреблении служебным положением, которое привело к 103 млн грн убытков.

По данным следствия, несмотря на контракты, которые позволяли предприятию получать топливо по приемлемым ценам, эти должностные лица намеренно настаивали на поставках по ценам, выше на 15-20%.