Адміністрація Укрзалізниці вирішила оптимізувати штат працівників апарату управління компанії, скоротивши персонал його структурних підрозділів на 30%.

Скорочення третини працівників відбудеться в рамках реформування компанії, повідомив в. о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

– Щодо оптимізації штату Укрзалізниці було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами. Наразі потрібно скоротити 30% штатних посад апарату управління товариства, в якому працюють понад 2,4 тис. осіб, – наголосив він.

Юрик сказав, що скорочення штату не торкнеться співробітників філій компанії та працівників робітничих професій, тобто оптимізація стосується лише адміністративно-управлінського персоналу.

Він запевнив, що людей, посади яких підлягають скороченню, своєчасно попередять про звільнення і навіть запропонують іншу роботу.

Вони також отримають всі належні виплати та вихідну допомогу в розмірі не менше середньомісячного заробітку.

Корупція в Укрзалізниці

У травні екс-керівнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та його підлеглому повідомлено підозру у зловживанні службовим становищем, яке призвело до 103 млн грн збитків.

За даними слідства, незважаючи на контракти, які давали змогу підприємству отримувати пальне за прийнятними цінами, ці посадовці навмисно наполягали на поставках за цінами, вищими на 15-20%.