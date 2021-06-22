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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Выплаты Украины по госдолгу в ближайший год превысят $10 млрд — НБУ

гроші долар

В течение ближайшего года валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд. Такой прогноз обнародовал Нацбанк в июньском отчете о финансовой стабильности.

В гривневом сегменте рынка погашение основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.

Согласно информации НБУ, график долговых выплат в течение ближайших трех лет будет оставаться напряженным. Однако нагрузка распределена равномерно, что не должно создать больших проблем для Министерства финансов, хотя все же средние объемы аукционов должны вырасти.

В то же время потребности в финансировании может смягчить дополнительная эмиссия (выпуск резервных денег, — Ред.) специальных прав заимствования от МВФ на сумму $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики.

Если Фонд утвердит ее, то Украина сможет получить около $2,7 млрд. Однако есть вероятность, что эти средства поступят после периода пиковых выплат в сентябре.

Но пока точно не известно, можно ли будет их использовать для финансирования дефицита бюджета.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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