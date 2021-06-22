Виплати України за держборгом у найближчий рік перевищать $10 млрд – НБУ

Протягом найближчого року валютні виплати Україною за державним боргом перевищать $10 млрд. Такий прогноз оприлюднив Нацбанк у червневому звіті про фінансову стабільність.

У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу і відсотків у другому півріччі перевищать 130 млрд грн.

Згідно з інформацією НБУ, графік боргових виплат протягом найближчих трьох років залишатиметься напруженим. Однак навантаження розподілене рівномірно, що не повинно створити значних проблем для Міністерства фінансів, хоча все ж середні обсяги аукціонів мають зрости.

Водночас потреби у фінансуванні може пом’якшити додаткова емісія (випуск резервних грошей, – Ред.) спеціальних прав запозичення від МВФ на суму $650 млрд для підтримки відновлення світової економіки.

Якщо Фонд затвердить її, то Україна зможе отримати близько $2,7 млрд. Однак є ймовірність, що ці кошти надійдуть після періоду пікових виплат у вересні.

Але наразі точно не відомо, чи можна буде їх використати для фінансування дефіциту бюджету.