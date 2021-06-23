23 июня Совет Национального банка Украины согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя главы Нацбанка.

Такое решение приняли, потому что 10 июля 2021 года истекает срок его полномочий.

Из-за того, что 10 июля будет выходным, последним днем работы Сологуба на должности должно стать 12 июля.

Однако, согласно Закону Украины О Национальном банке Украины, Дмитрий Сологуб может работать до тех пор, пока ему не найдут замену. Это необходимо для того, чтобы процессы центробанка были непрерывными.

Все это время он полноценно будет выполнять все возложенные на заместителя председателя Нацбанка полномочия. В частности, будет участвовать в заседаниях правления Нацбанка, принятии решений, заседаниях комитетов по монетарной политике, финансовой стабильности и тому подобное.

Пока же Нацбанк определяется с кандидатурой будущего заместителя главы Нацбанка.

В учреждении рассчитывают, что новый заместитель сможет не только сохранить, но и приумножить достижения Нацбанка по монетарной стабильности.

Сейчас Дмитрий Сологуб отвечает за работу блока Монетарная стабильность, к которому относятся:

департамент монетарной политики и экономического анализа,

департамент статистики и отчетности,

департамент финансовой стабильности,

департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений,

управление европейской интеграции и международных программ.

Источник: НБУ

Фото: НБУ