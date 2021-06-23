23 червня Рада Національного банку України погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови Нацбанку.

Таке рішення ухвалили, тому що 10 липня 2021 року закінчується строк його повноважень.

Через те, що 10 липня буде вихідним, останнім днем роботи Сологуба на посаді має стати 12 липня.

Проте, відповідно до Закону України Про Національний банк України, Дмитро Сологуб може працювати до того часу, поки йому не знайдуть заміну. Це необхідно для того, щоб процеси центробанку були неперервними.

Увесь цей час він повноцінно виконуватиме всі покладені на заступника голови Нацбанку повноваження. Зокрема, братиме участь у засіданнях правління Нацбанку, ухваленні рішень, засіданнях комітетів із монетарної політики, фінансової стабільності тощо.

Поки ж Нацбанк визначається із кандидатурою майбутнього заступника голови Нацбанку.

В установі розраховують, що новий заступник зможе не лише зберегти, але й примножити здобутки Нацбанку стосовно монетарної стабільності.

Наразі Дмитро Сологуб відповідає за роботу блоку Монетарна стабільність, до якого належать:

департамент монетарної політики та економічного аналізу,

департамент статистики та звітності,

департамент фінансової стабільності,

департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ,

управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

Джерело: НБУ

Фото: НБУ