У некоторых клиентов ПриватБанка 26 июня повторно списали деньги с платежных карточек при совершении покупок.

В учреждении пообещали вернуть средства в течение суток, извинились и объяснили, что списание произошло из-за технологического сбоя.

— Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток, — сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга

В комментариях к сообщению пресс-секретаря пользователи платежных карт ПриватБанка отметили, что не могли дозвониться в службу поддержки — телефонная линия финучреждения была перегружена.

Было сообщено о списаниях от 50 до тысячи гривен.

Источник: пресс-служба ПриватБанка