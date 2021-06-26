У деяких клієнтів державного ПриватБанку 26 червня повторно списалися гроші з платіжних карток при здійсненні операцій.

В установі пообіцяли повернути кошти до вечора, вибачилися і пояснили, що списання сталося через технологічний збій.

– Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби, – повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга

У коментарях до допису прес-секретаря користувачі платіжних карток ПриватБанку зазначили, що не могли додзвонитися до служби підтримки – телефонна лінія фінустанови була перевантажена.

Було повідомлено про списаннях від 50 до тисячі гривень.

Джерело: прес-служба ПриватБанку