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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Доллар и евро подешевели после выходных: курс валют на 29 июня

обмін валют

После Дня Конституции Национальный банк Украины снизил курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 29 июня, НБУ установил курс 27,39 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 29 июня, зафиксировалось на 32,74 грн/1€.

По сравнению с выходными, цена на злотый несколько выросла, а вот российский рубль также подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 29.06:

  • $1 — 27,39 грн;
  • €1 — 32,74 грн;
  • 1 польский злотый-  7,25 грн;
  • 10 российских рублей-  3,75 грн.

Сколько будет стоить доллар до конца года

Согласно данным финансовых экспертов, наиболее стабильным курс доллара в 2021 году будет в течение лета.

В целом цена будет уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.

В текущем году Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны.

В бюджете на 2021 среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.

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