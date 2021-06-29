После Дня Конституции Национальный банк Украины снизил курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 29 июня, НБУ установил курс 27,39 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 29 июня, зафиксировалось на 32,74 грн/1€.

По сравнению с выходными, цена на злотый несколько выросла, а вот российский рубль также подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 29.06:

$1 — 27,39 грн;

€1 — 32,74 грн;

1 польский злотый- 7,25 грн;

10 российских рублей- 3,75 грн.

Сколько будет стоить доллар до конца года

Согласно данным финансовых экспертов, наиболее стабильным курс доллара в 2021 году будет в течение лета.

В целом цена будет уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.

В текущем году Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны.

В бюджете на 2021 среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.