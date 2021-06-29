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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Долар і євро здешевшали після вихідних: курс валют на 29 червня

обмін валют

Після Дня Конституції Національний банк України знизив курс долара і євро до гривні.

На вівторок, 29 червня, НБУ встановив курс 27,39 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 29 червня, зафіксувалося на 32,74 грн/1€.

Порівняно з вихідними, ціна на злотий дещо зросла, а от російський рубль також здешевшав.

Курс валют в Україні від НБУ на 29.06:

  • $1 – 27,39 грн;
  • €1 – 32,74 грн;
  • 1 польський злотий – 7,25 грн;
  • 10 російських рублів – 3,75 грн.

Скільки коштуватиме долар до кінця року

За даними фінансових експертів, найбільш стабільним курс долара у 2021 році буде протягом літа.

Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю.

У поточному році Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити знецінення гривні.

У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.

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