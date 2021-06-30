Банки в Украине будут ликвидировать по новой процедуре — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4546, предусматривающий изменение процедуры ликвидации банков в Украине.

Документ повышает эффективность вывода банков-банкротов с рынка, сохранение их активов и удовлетворение как можно большего количества кредиторов банков, которые выводятся с рынка.

После вступления закона в силу у Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет возможность инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба в результате национализации, экспроприации имущества, реквизиции, разрушения, обесценивания имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.

Кроме того, согласно документу, Фонд в отдельных случаях освобождается от уплаты судебного, административного сбора и государственной пошлины.

Благодаря закону у Фонда гарантирования вкладов физических лиц появится возможность заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Это сделает учреждение действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.

Также Верховная Рада приняла в целом законопроект №4367, касающийся корпоративного управления в банках. Его главная цель — защита законных интересов вкладчиков и клиентов банков.