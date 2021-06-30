Банки в Україні ліквідовуватимуть за новою процедурою – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон №4546, який передбачає зміну процедури ліквідації банків в Україні.

Документ підвищує ефективність виведення банків-банкрутів з ринку, збереження їхніх активів та задоволення якомога більшої кількості кредиторів банків, що виводяться з ринку.

Після набуття законом чинності у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб буде можливість ініціювати цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні провадження про стягнення шкоди внаслідок націоналізації, експропріації майна, реквізиції, руйнування, знецінення майна банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень.

Крім того, згідно із документом, Фонд в окремих випадках звільняється від сплати судового, адміністративного збору та державного мита.

Завдяки закону у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з’явиться можливість укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду. Це зробить установу дієвою у питанні повернення активів банків-банкрутів.

Також Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №4367, що стосується корпоративного управління в банках. Його головна мета – захист законних інтересів вкладників і клієнтів банків.