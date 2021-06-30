Рада приняла банковский закон, необходимый для сотрудничества с МВФ

Верховная Рада 30 июня приняла в целом законопроект №4367, касающийся корпоративного управления в банках.

За проголосовали 279 народных депутатов.

Таким образом Украина выполнила одного из условий для получения второго транша Международного валютного фонда.

Главная цель принятого документа – защита законных интересов вкладчиков и клиентов банков, обеспечение устойчивого развития и стабильности банковской системы, а также создание благоприятных условий для развития экономики Украины и надлежащей конкурентной среды на финансовом рынке.

Он предусматривает расширение полномочий Нацбанка в сфере надзора за осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечения оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Первое чтение законопроект №4367, определяющий изменения в законы о банковской деятельности и Нацбанке, прошел на внеочередном заседании Верховной Рады 20 мая. За проголосовали 258 нардепов.