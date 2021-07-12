Штрафы за вождение: почему украинцы не придерживаются дорожных правил

С тех пор как в Украине начали устанавливать камеры фото- и видеофиксации, было выписано около 1,8 млн постановлений. Тем не менее, количество аварий возросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Это около 70 тыс. аварий, из которых одна тысяча — с летальным исходом.

Почему проблема не уходит?

Во многом – потому что культура вождения в Украине по-прежнему оставляет желать лучшего, и повышать размеры штрафов – в данном случае не самая удачная идея.

Если разобраться в проблеме, оказывается, что львиная доля нарушений приходится на водителей, которые не являются собственниками автомобилей. К ним можно отнести водителей такси, которые ездят на служебных автомобилях, водителей служб доставки, водителей грузовых перевозок и т.д. – по ориентировочным подсчетам таких около миллиона по всей стране.

— С начала пандемии количество штрафов выросло на 80%. Многие люди потеряли работу, и самое простое место, куда можно устроиться – это пойти взять ключи от чужой машины и работать таксистом, курьером или водителем-экспедитором. Коэффициентом полезного действия у таких водителей всегда будет скорость выполнения заказа. При этом люди нередко не обладают достаточным практическим опытом и выходят на дорогу с пониманием что я умею могу и всё, – говорит активистка, руководительница сервиса Штрафы UA для бизнеса Таисия Юрздицкая.

Что происходит дальше?

Когда наемный водитель нарушает ПДД, штраф получает его работодатель. То есть формально за правонарушение отвечает директор предприятия, а не водитель.

Логично, что с зарплаты водителя должны списать сумму штрафа, но по факту – часто в компаниях никто не разбирается, кто именно и почему нарушает, и водитель просто уходит безнаказанным.

Вопреки тому, что, казалось бы, надо искать системное решение проблемы, ситуация демонстрирует, что бизнес не беспокоится из-за нарушений и штрафов до тех пор, пока не наступает кризисная ситуация. Причина в том, что нет даже понятия культуры ответственности за безопасное поведение водителей.

— Согласно закону, штраф должен быть уплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. По истечению льготного периода сумма удваивается но, как это часто бывает, нарушитель может даже не знать о существовании постановления. – Говорит, начальник управления безопасности и качества города департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Виктор Низовцев.

Виктор добавляет, даже если штраф оплачивают вечером 30-го дня, то Национальная полиция передает информацию о нарушителе в Государственную исполнительную службу, которая открывает на него исполнительное производство.

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В течение месяца ДВС накладывает санкции: арест банковских счетов директора компании, арест и объявление авто в розыск.

Пример из жизни: компания с небольшим автопарком (20 автомобилей) продала три машины. Через четыре месяца директору пришлось уплатить шесть штрафов по этим транспортным средствам. Оказалось, что нарушения были совершены до продажи, а постановления составлены после (по закону на это отводится до 60 дней). Цена незнания — 5 тыс. грн. Со скидкой можно было обойтись суммой 765 грн.

— Бывали такие случаи, что директор предприятия приходит в магазин купить продукты, и в этот момент узнает, что его банковский счет арестован из-за того, что на нём висит неоплаченный штраф за правонарушение, совершенное несколько месяцев назад. При том, что у самого директора может не быть водительских прав, – говорит активистка Таисия Юрздицкая.

Как это должно работать?

Рассмотрим на примере международных компаний, работающих в Украине.

Как правило, предприятие содержит отдел, который отслеживает безопасность вождения своего автопарка. Работодатель проводит постоянные тренинги со своими водителями, собирает подробную информацию о штрафах, если такие есть, жалобы на автомобили, то есть контролирует ситуацию.

В Европе компании получают от государства дополнительные привилегии за соблюдение и выполнение этих норм.

— Сейчас на повестке дня в сфере устойчивого развития ООН сформулирована масштабная задача до 2030 года: вдвое сократить число смертей и травм в результате ДТП во всем мире. Для этого создали объединение, включающее 34 страны: европейские государства, США, Канаду, Корею, отдельные страны Африки, Молдову, — говорит эксперт по повышению уровня безопасности на дорогах, активист Денис Дмитров.

Дмитров также говорит, что руководители стратегии оценивают безопасность каждой страны и что в ней меняется. Украина пока не входит в это объединение и не измеряет уровень безопасности дорожного движения.

Как сдвинуть проблему с мёртвой точки?

С одной стороны, можно на уровне государства вести диалог с предпринимателями, чтобы они соответствовали международному уровню. Но далеко не каждая компания потянет целый отдел, который будет заниматься этими вопросами, не говоря уже о нежелании директоров.

С другой стороны, недавно появилась альтернатива – группа людей из IT-сферы разработали сервис Штрафы.UA для бизнеса, который полностью администрирует штрафы ПДД: информирует о нарушениях, отслеживает оплату и погашение штрафа.

Сервис позволяет свести все имеющиеся машины автопарка и водителей в единую электронную базу. Руководство может увидеть на дашборде статистику нарушений по всей компании и отследить, кто именно нарушает и как часто.

Недавно в опции добавили информацию от Укравтодора, что позволяет увидеть даже изменения массы и габаритов по грузовой технике.

— Сервис работает по подписке. Представитель компании заходит на наш сайт, регистрируется, загружает свой автопарк. Мы проверяем все штрафы, подтягивается история нарушений, которые были поэтому автопарку. Можно настроить, чтобы уведомления о штрафе уходили напрямую к водителям, — говорит эксперт по повышению уровня безопасности на дорогах, Денис Дмитров.

Диспетчер будет видеть, получили ли вы уведомление, оплатили ли штраф – все финансовые документы тоже потянутся.

Систему протестировали 650 компаний, треть из которых уже являются активными пользователями. По статистике 67% водителей уже погашают штрафы в течение семи дней. Первые отзывы довольно положительные.

— В нашем парке было более 1200 машин, когда мы начали контролировать штрафы в ручном режиме, и на это уходило очень много времени. Поскольку это требовало очень много ресурсов, мы поняли, что нужно автоматизированное решение. Тестовую версию Штрафы UA для бизнеса развернули практически за один месяц, — рассказывает начальница отдела регистрации объектов лизинга компании Альфа-Лизинг Украина Светлана Москаленко.

Светлана добавляет, после загрузки автопарка они увидели большое количество штрафов и начали искать ответственных за эти нарушения, чтобы получить с них уплату. Сейчас на весь автопарк расходуется 11 часов в месяц, то есть в семь раз меньше, чем было раньше.

Подсчитав, оказалось, что обслуживание одной машины стоит им всего тридцать копеек в день.

Хоть это решение и разработано для компаний, в случае успеха, его пользу смогут ощутить все водители Украины. Процессы управления штрафами на уровне государства активно оцифровываются, но пока что этого недостаточно для глобального изменения проблемы.

Культура вождения уровня Норвегии, где не то, что не нарушают, а где водителю не сигналят сзади, если он не сразу поехал на зеленый свет – не прийдёт сама по себе. Для этого надо проделать большую техническую работу.

И, как у нас заведено, улучшением качества жизни, приходится заниматься бизнесу.