Украинским водителям могут разрешить фиксировать нарушения друг друга за вознаграждение

Водителям в Украине планируют предоставить возможность самостоятельно фиксировать нарушения друг друга с помощью приложения Дія.

Соответствующий законопроект уже готовит Министерство внутренних дел, продолжаются переговоры с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, идея заключается в том, чтобы водители с помощью своих смартфонов и видеорегистраторов могли фиксировать нарушения, совершенные другими участниками дорожного движения, и отправлять их в патрульную полицию для составления протоколов.

Отправленные фиксации нарушений хотят использовать в судах как доказательство правонарушения. Также инициаторы законопроекта предлагают установить вознаграждение в размере 10% от суммы штрафа для водителей, которые зафиксировали нарушение другого водителя на дороге.

“Письма счастья” для водителей

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает, что так называемые письма счастья будут получать не все.

В частности, водителям, нарушившим правила дорожного движения, не будут присылать на почту постановление об админответственности, если они уже заплатили штраф.