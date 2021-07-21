Тарифы на отопление и горячую воду в Киеве с 1 октября 2021 года могут вырасти в среднем на 30-40%. В КГГА объяснили это тем, что коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго работает по ценам, установленным еще в 2019 году, и за этот период стоимость газа и электроэнергии для населения значительно возросла.

Какими могут быть коммунальные тарифы в столице с 1 октября:

тариф на отопление — 2 151,77-2 433,90 грн за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома и около 53,2 грн/м кв. в домах без счетчика;

тариф на горячую воду — 109,55-122,17 грн за кубометр.

Ранее городские власти Киева уже предложила правительству использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы на горячую воду и отопление для населения.

А пока в Киеве счетах за жилищно-коммунальные услуги за июнь появилась отдельная строка с рекомендованным авансовым платежом за отопление, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой и не накапливать долги за тепло.

То есть киевляне могут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги наперед. Но делать они это смогут добровольно по собственному желанию.