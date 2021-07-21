Тарифи на опалення та гарячу воду у Києві з 1 жовтня 2021 року можуть зрости в середньому на 30-40%. У КМДА пояснили це тим, що комунальне підприємство Київтеплоенерго працює за цінами, встановленими ще у 2019 році, і за цей період вартість газу та електроенергії для населення значно зросла.

Якими можуть бути комунальні тарифи у столиці з 1 жовтня:

тариф на опалення – 2 151,77-2 433,90 грн за 1 гігакалорію в залежності від типу приєднання будинку та близько 53,2 грн/м кв. в будинках без лічильника;

тариф на гарячу воду – 109,55-122,17 грн за кубометр.

Раніше міська влада Києва вже запропонувала уряду використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи на гарячу воду та опалення для населенню.

А поки у Києві в рахунках за житлово-комунальні послуги за червень з’явився окремий рядок із рекомендованим авансовим платежем за опалення, щоб зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет узимку та не накопичувати борги за тепло.

Тобто кияни можуть оплачувати рекомендовані суми за послуги наперед. Але робити вони це зможуть добровільно за власним бажанням.