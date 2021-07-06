В Киеве вырастут тарифы на тепло и горячую воду

Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве вырастут, поскольку подорожал газ, заявил на брифинге директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин.

По его словам, уже в квитанциях за июнь киевляне увидят новую строку с рекомендованным авансовым платежом в размере около 10 грн за 1 кв. м отапливаемой площади, но он добровольный.

Лопатин отметил, что это уменьшит финансовую нагрузку на домохозяйство, а также позволит Киевтеплоэнерго аккумулировать определенное количество средств для возможности своевременно начать отопительный сезон.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в свою очередь объяснил, что цена на газ катастрофически возросла, поэтому сложились предпосылки для пересмотра коммунальных тарифов.

— Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужны усилия всех ветвей власти, — добавил чиновник.

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Рост тарифов на тепло и горячую воду в 2021 году прогнозируют и в правительстве. По оценкам Кабмина, цены на отопление могут вырасти на треть, то есть на 33% (± 3%).

Согласно документу, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023-м и 2024 годах — на 5%.