Граждане из разных городов Украины сообщали о том, что банкомат Приватбанка списал деньги с карточки, но не выдал наличные.

На сайте Министерства финансов появилось несколько обращений клиентов в конце июля и начале августа.

Люди описывают различные случаи, некоторые заявляют, что деньги до сих пор не получили.

— Столкнулась с проблемой, банкомат не выдал деньги, но сумма успешно списана со счета. В службу поддержки дозвониться невозможно, — пишет клиент из Одессы.

Факты ICTV получили информацию от Приватбанка и готовы рассказать вам о причинах зафиксированных сбоев.

В пресс-службе нам сообщили, что никаких массовых сбоев не происходило.

Иногда отдельные банкоматы могут работать некорректно по разным причинам, и такие ситуации случаются регулярно, сообщил пресс-секретарь Олег Серга.

Например, выключили свет и банкомат перестал работать, а вы уже начали операцию по выдаче наличных.

В таком случае деньги на ваш счет должны быть возвращены автоматически и мгновенно.

Если деньги не вернулись, нужно позвонить на горячую линию по номеру 3700 и оставить запрос на возврат средств. На обработку заявления нужны сутки.

В некоторых случаях, например когда наличность застряла в купюроприемнике, нужно проводить инкассацию, чтобы пересчитать деньги.

Тогда на возвращение ваших денег может уйти от одних суток до двух недель.