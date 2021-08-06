Граждане из разных городов Украины сообщали о том, что банкомат Приватбанка списал деньги с карточки, но не выдал наличные.
На сайте Министерства финансов появилось несколько обращений клиентов в конце июля и начале августа.
Люди описывают различные случаи, некоторые заявляют, что деньги до сих пор не получили.
— Столкнулась с проблемой, банкомат не выдал деньги, но сумма успешно списана со счета. В службу поддержки дозвониться невозможно, — пишет клиент из Одессы.
Факты ICTV получили информацию от Приватбанка и готовы рассказать вам о причинах зафиксированных сбоев.
В пресс-службе нам сообщили, что никаких массовых сбоев не происходило.
Иногда отдельные банкоматы могут работать некорректно по разным причинам, и такие ситуации случаются регулярно, сообщил пресс-секретарь Олег Серга.
Например, выключили свет и банкомат перестал работать, а вы уже начали операцию по выдаче наличных.
В таком случае деньги на ваш счет должны быть возвращены автоматически и мгновенно.
Если деньги не вернулись, нужно позвонить на горячую линию по номеру 3700 и оставить запрос на возврат средств. На обработку заявления нужны сутки.
В некоторых случаях, например когда наличность застряла в купюроприемнике, нужно проводить инкассацию, чтобы пересчитать деньги.
Тогда на возвращение ваших денег может уйти от одних суток до двух недель.