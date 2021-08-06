Громадяни з різних міст України повідомляли про те, що банкомат Приватбанку списав гроші з картки, але не видав готівку.

На сайті Міністерства фінансів з’явилось декілька звернень клієнтів із кінця липня та на початку серпня.

Люди описують різні випадки, деякі заявляють, що гроші досі не отримали.

– Зіткнулася з проблемою, банкомат не видав гроші, але сума успішно списана з рахунку. У службу підтримки додзвонитися неможливо,- пише клієнт з Одеси.

Факти ICTV отримали інформацію від Приватбанку і готові розповісти вам про причини зафіксованих збоїв.

У прес-службі нам повідомили, що жодних масових збоїв не відбувалося.

Іноді окремі банкомати можуть працювати некоректно з різних причин і такі ситуації трапляються регулярно, повідомив прес-секретар Олег Серга.

Наприклад, вимкнули світло і банкомат перестав працювати, а ви вже почали операцію з видачі готівки.

У такому випадку гроші на ваш рахунок мають бути повернуті автоматично і миттєво.

Якщо гроші не повернулись, потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номером 3700 і залишити запит на повернення коштів. На обробку заяви потрібна доба.

У деяких випадках, наприклад коли готівка застрягла у купюровидавачі, потрібно проводити інкасацію, щоб перерахувати гроші.

Тоді на повернення ваших грошей може піти від однієї доби до двох тижнів.