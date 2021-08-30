Курс валют НБУ на 30 августа 2021 в Украине

Национальный банк Украины по состоянию на утро 30 августа 2021 года установил новый курс валют. Так, доллар и евро остались на стабильных позициях.
Курс американской валюты по состоянию на понедельник стоит 26,93 грн/1$. Накануне валюту можно было приобрести за такую же цену.
Евро стоит сейчас 31,66 грн/1€. У субботу курс был таким же.
Курс польского злотого также остался неизменным, а вот российский рубль подешевел на одну копейку.
Курс валют в Украине от НБУ на 30 августа:
- $1 — 26,93 грн;
- €1 — 31, 66 грн;
- 1 польский злотый — 6,91 грн;
- 10 российских рублей — 3,63 грн.
Курс доллара в Украине в сентябре
В конце августа девальвация гривны восстановится, а уже в сентябре курс доллара в Украине составит 28 грн. Такой прогноз озвучил экономический эксперт Александр Хмелевский.
По мнению экономиста, причинами девальвации станут погашения значительных иностранных займов в сентябре и закупка природного газа к отопительному сезону.
Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020-го выросли в четыре раза.