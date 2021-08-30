Курс валют НБУ на 30 серпня 2021 в Україні

Національний банк України станом на ранок 30 серпня 2021 року встановив новий курс валют. Так, долар та євро залишились на стабільних позиціях.

Курс американської валюти станом на понеділок коштує 26,93 грн/1$. Напередодні валюту можна було придбати за таку ж саму ціну.

Євро коштує наразі 31,66 грн/1€. У суботу курс був таким самим.

Курс польського злотого також залишився незмінним, а от російський рубль здешевшав на одну копійку.

Курс валют в Україні від НБУ на 30 серпня:

$1 – 26,93 грн;

€1 – 31, 66 грн;

1 польський злотий – 6,91 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

Курс долара в Україні у вересні

Наприкінці серпня девальвація гривні відновиться, а вже у вересні курс долара в Україні становитиме 28 грн. Такий прогноз озвучив економічний експерт Олександр Хмелевський.

На переконання економіста, причинами девальвації стануть погашення значних іноземних позик у вересні та закупівля природного газу до опалювального сезону.

Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ порівняно з серпнем 2020 року зросли вчетверо.