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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Доллар и евро подорожали: курс валют в Украине на 1 сентября

курс валют

Курс доллара по состоянию на 1 сентября подорожал. Евро в первый день осени тоже значительно вырос в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 26,89 грн, что на 2 копейки больше, чем во вторник 31 августа.

Евро подорожал аж на 14 копеек — с 31,69 грн/1 € до 31,83 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне, что и была 31 августа.

Курс валют в Украине от НБУ на 01.09:

  • $1 — 26,89 грн;
  • €1 — 31,83 грн;
  • 1 польский злотый — 6,97 грн;
  • 10 российских рублей — 3,66 грн.

Курс валют НБУ на 1 сентября 2021 в Украине

Курс валют в Украине в сентябре

В конце сентября девальвация гривны (снижение курса валюты) возобновится. Экономисты прогнозируют, что ее причинами станут погашение значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.

Каким будет курс доллара в Украине в сентябре 2021 — читайте в нашем материале.

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