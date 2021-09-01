Курс валют НБУ на 1 вересня 2021 в Україні

Курс долара станом на 1 вересня здорожчав. Євро у перший день осені теж значно зріс у ціні.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 26,89 грн, що на 2 копійки більше, ніж було у вівторок 31 серпня.

Євро здорожчав аж на 14 копійок – з 31,69 грн/1€ до 31,83 грн/1€. Водночас вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні, що і була 31 серпня.

Курс валют в Україні від НБУ на 01.09:

$1 – 26,89 грн;

€1 – 31,83 грн;

1 польський злотий – 6,97 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс валют в Україні у вересні

Наприкінці вересня девальвація гривні (зниження курсу валюти) відновиться. Економісти прогнозують, що її причинами стануть погашення значних іноземних позик та закупівля природного газу до опалювального сезону.

Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ порівняно з серпнем 2020 року зросли вчетверо.

Яким буде курс долара в Україні у вересні 2021 – читайте у нашому матеріалі.