Курс доллара по состоянию на 2 сентября снова стал выше. Евро также продолжил расти в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 27,00 грн, что на 11 копеек больше, чем днем ранее.

Евро подорожал аж на 14 копеек — с 31,83 грн/1€ до 31,93 грн/1€. Кроме этого, также незначительно поднялись в цене польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 01.09:

$1 — 27,00 грн;

€1 — 31,93 грн;

1 польский злотый — 7,08 грн;

10 российских рублей — 3,69 грн.

Курс валют в Украине в сентябре

В конце сентября девальвация снижение курса национальной валюты возобновится. По прогнозам экономистов, ее причинами станут погашение значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.

Каким будет курс доллара в Украине в сентябре 2021 — читайте в нашем материале.