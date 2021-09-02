Курс долара станом на 2 вересня знову став вище. Євро також продовжив рости в ціні.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 27,00 грн, що на 11 копійок більше, ніж за день до цього.

Євро здорожчав аж на 14 копійок – з 31,83 грн/1€ до 31,93 грн/1€. Крім цього, також незначно піднялися в ціні польський злотий і російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 01.09:

$ 1 – 27,00 грн;

€ 1 – 31,93 грн;

1 польський злотий – 7,08 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Курс валют в Україні у вересні

Наприкінці вересня девальвація зниження курсу національної валюти відновиться. За прогнозами економістів, її причинами стануть погашення значних іноземних позик і закупівля природного газу до опалювального сезону.

Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ в порівнянні з серпнем 2020 року зросли в чотири рази.

Яким буде курс долара в Україні у вересні 2021 – читайте в нашому матеріалі.