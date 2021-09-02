Курс долара станом на 2 вересня знову став вище. Євро також продовжив рости в ціні.
Так, ціна за $1 сьогодні становить 27,00 грн, що на 11 копійок більше, ніж за день до цього.
Євро здорожчав аж на 14 копійок – з 31,83 грн/1€ до 31,93 грн/1€. Крім цього, також незначно піднялися в ціні польський злотий і російський рубль.
Курс валют в Україні від НБУ на 01.09:
- $ 1 – 27,00 грн;
- € 1 – 31,93 грн;
- 1 польський злотий – 7,08 грн;
- 10 російських рублів – 3,69 грн.
Курс валют в Україні у вересні
Наприкінці вересня девальвація зниження курсу національної валюти відновиться. За прогнозами економістів, її причинами стануть погашення значних іноземних позик і закупівля природного газу до опалювального сезону.
Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ в порівнянні з серпнем 2020 року зросли в чотири рази.
Яким буде курс долара в Україні у вересні 2021 – читайте в нашому матеріалі.