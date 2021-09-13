Второй транш Всемирного банка для Украины на $350 млн — условия получения

Перспективы получения Украиной второго транша на восстановление экономики в период пандемии объемом $350 млн зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы.

Об этом сообщила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

— Они также зависят от принятия законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получать доступ к финансированию, — уточнила она.

По ее мнению, необходимо облегчить доступ к кредитам для мелких фермеров.

— Успешная реализация земельной реформы — это важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем, — подытожила вице-президент Всемирного банка.

В конце июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк выделит Украине $350 млн — соответствующее соглашение заключил Кабинет министров.

Эти средства потратят на восстановление экономики в период пандемии коронавируса, усиление государственных институтов и поддержку уязвимых категорий граждан.